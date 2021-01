Souhaitant savoir si vous êtes l’un des gagnants du Concours # 9AniversarioSuivantN? Comme nous vous l’avons dit hier, et puisque pour notre neuvième anniversaire nous nous sommes réunis avec plus de 100 prix à distribuer parmi toutes les activités que nous réalisons, nous dévoilerons les chanceux en quatre groupes répartis entre un de prix physiques et trois de prix numériques. Le premier groupe comprend toutes les récompenses physiques, Aujourd’hui, vous pouvez vérifier si vous faites partie de ceux qui rapportent un de ces cadeaux à la maison!

Et le reste? Eh bien, il y aura toujours un cadeau 66 jeux vidéo, que nous allons les distribuer en trois groupes de 22 gagnants, être publié les lundi 18, mercredi 20 et vendredi 22 janvier 2021. Et maintenant, nous vous laissons avec les 6 gagnants de prix physiques!

WINNERS # 9AnniversaryNextN – CADEAUX PHYSIQUES

Pikmin 3 Deluxe – Nintendo

Vous n’y avez pas joué sur Wii U? Eh bien, c’est votre chance de le faire sur Nintendo Switch! Ce ne serait même pas une mauvaise idée de le visiter à nouveau, car cette version a un contenu qui n’a pas été inclus dans l’original. Qui a remporté l’exemplaire qu’il nous restait à distribuer? Le prochain adepte de Twitter!

Casque Recon 70 – Turtle Beach via TNPR

Voici quelques fantastiques Ear Force Recon 70 de Turtle Beach, un fabricant spécialisé dans ce domaine qui sait ce qu’il fait. Ce modèle filaire est spécifique à Nintendo Switch, bien qu’il fonctionne également avec d’autres systèmes. Il y en avait deux en jeu! Et ils les prennent:

L’histoire de Nintendo: plus de 125 ans de divertissement – Éditorial Dolmen

L’histoire de Nintendo est un livre qui ne peut manquer sur l’étagère des amateurs de Nintendo. Uxío Pérez Rodríguez parvient à condenser plus de 125 ans d’histoire, d’une manière fraîche et divertissante, avec une multitude de détails à découvrir. Et c’est déjà dans sa quatrième édition! Félicitations à votre gagnant!

Pokémon: Histoire et évolution d’un phénomène – Dolmen Editorial

Un livre qui invite le lecteur à connaître l’évolution, depuis sa création, de la franchise Pokémon. Pokémon: Histoire et évolution d’un phénomène nous met pleinement dans la philosophie de l’une des licences les plus influentes du monde des jeux vidéo. L’abonné Twitter qui l’a pris est:

L’Art de Tekken – Éditions Minotauro

256 pages pleines d’art et d’histoire de la saga du jeu vidéo qui a été une révolution dans les combats 3D, racontée par les développeurs de Bandai Namco qui ont rendu possible ce phénomène, qui a également fait ses premiers pas chez Nintendo. La personne que vous verrez ensuite la ramène à la maison!

Nous insistons! Il reste 66 jeux à distribuer! Et aux gagnants des cadeaux physiques annoncés aujourd’hui, dites… félicitations! Et encore une chose si vous avez été gagnant, et nous vous demandons un peu de patienceEh bien, pour le moment, nous n’avons pas les moyens financiers d’envoyer certains des cadeaux, mais ne vous inquiétez pas! Pendant ce mois de janvier, ou nous espérons que février au plus tard, vous pourrez le recevoir. Le mode d’expédition que nous choisirons pour les cadeaux # 9AniversarioNextN est éventuellement une agence de transport, ou la Poste. Nous vous contacterons tous sous peu pour le préciser!

