Gagnez 3 mois gratuits de Game Pass Ultimate avec xtralife et 3DJuegos! Et préparez-vous pour le départ de la Xbox Series

Nous avons préparé un jeu avec nos amis de xtralife pour vous donner toutes les informations sur les accessoires de la console, et un cadeau

Aimez-vous les jeux de détective? Nous les aimons; Que ce soit en errant dans les rues de Los Angeles à LA Noir, sur la mystérieuse île pétrifiée de The Witness, ou en résolvant le puzzle qui forme les morts dans Return of the Obra Dinn, nous ne pouvons pas dire non à une énigme élaborée, surtout si vous partagez une relation. avec notre passion pour les jeux vidéo. C’est le cas de nos amis d’xtralife, nous avons donc voulu unir nos forces pour partager ce hobby dans notre plus récente collaboration, que vous lisez en ce moment, et préparer un petit secret à découvrir tout au long du texte avec une seule piste élémentaire: C’est un code secret, et sa première lettre est M. Si vous le découvrez, vous pouvez tout entrer dans une rangée et sans espaces dans le magasin xtralife lui-même à partir de ce lien et, lorsque vous arrivez au panier avec un Xbox Game Pass Ultimate d’une valeur de 38,99 euros, vous l’écrivez dans le champ: ¿Vous avez un code promotionnel? et vous verrez comment sa valeur tombera par magie à zéro euro et vous l’obtiendrez gratuitement. Dans quelle mesure êtes-vous habile en tant que détectives, chers lecteurs?

En réfléchissant à ce que nous avons dit ci-dessus, il ne serait pas mal de parler de la raison pour laquelle nous écrivons ces lignes: la sortie de la série Xbox aujourd’hui, et tous les accessoires et périphériques que l’on peut trouver autour d’elle; à commencer par les nouvelles commandes pour les consoles Microsoft, qui loin d’introduire des changements innovants ont opté pour une ligne de continuité qui, à nos yeux, convient très bien à l’esprit conciliant de la Xbox Series.

Nous avons l’intuition que bon nombre des joueurs qui attendent ce nouvel ensemble de consoles proviennent de la génération précédente de systèmes Redmond, nous sommes donc heureux de savoir que tous les accessoires compatibles avec ces consoles seront également compatibles avec la nouvelle génération; nous n’aurons rien à ranger dans un tiroir caché.

Xbox a évolué en tant que marque et en tant qu’écosystème au cours des trois générations auxquelles elle a participé jusqu’à présent, si l’on ne compte pas celle qui vient d’arriver, il est donc heureux de voir comment ils ont adopté des mesures favorables au consommateur, en particulier après un première et deuxième itérations un peu plus détachées; et c’est que l’on fait encore de mauvais rêves avec la commande d’origine de la console, pour prendre un exemple amical.

Tout cela a été loin derrière, Microsoft en a pris bonne note et a agi en conséquence; Nous avons donc maintenant une console plus accessible entre nos mains, non seulement en termes absolus, mais également en facteurs externes, tels que les accessoires susmentionnés et leur compatibilité.

Répéter et étendre l’utilisation d’appareils tels que, par exemple, les écouteurs que PDP Gaming a développés pour Xbox One dans Xbox Series X / S sans aucun obstacle depuis que nous les avons sortis de leur boîte est un bon exemple de l’engagement autour de ces Stratégies; puisqu’ils sont pleinement fonctionnels dans les nouvelles consoles, pouvant trouver une utilisation amplifiée.

Alimentant cette idée, on retrouve également certaines particularités, comme la compatibilité de la console avec les périphériques de stockage mécaniques, les mêmes que l’on retrouve dans la Xbox One et les anciennes consoles, que l’on peut utiliser comme stockage pour d’anciens titres.

Malheureusement, nous ne pourrons pas utiliser ces périphériques de stockage pour les titres Xbox Series; ils disposent d’un autre moyen de stockage dans les nouveaux systèmes en dehors de l’espace interne: les cartes de stockage interne que Seagate a préparées en collaboration avec Microsoft, un accessoire qui est devenu une sorte de symbole du design réfléchi de ce nouveau console.

Sans aucun doute, la série Xbox, comme cela s’est produit avec la Xbox One, comme avec la PlayStation 4 et son successeur, vise à devenir l’épicentre de la consommation de contenu multimédia dans nos salles, il est donc curieux de voir à quelle vitesse des accessoires tels que les divers les commandes multimédias de la console Redmond ont suscité un énorme intérêt de la part des utilisateurs; à tel point que la télécommande officielle est temporairement en rupture de stock.

En formulant une liste plus élaborée de tous ces accessoires et périphériques supplémentaires, nous pouvons prendre bonne note des énormes possibilités de la nouvelle console Microsoft, ainsi que de ce que nous espérons en faire.

En vous échappant un instant du sujet de ce texte pour revenir à notre petit jeu, comment le mystère qu’il cache vous est-il donné? Nous avons clairement indiqué que nous n’allions donner qu’un indice, mais nous pensons qu’il est disposé à commenter ce sur quoi exactement vous enquêtez; c’est peut-être l’incitation dont vous avez besoin pour frapper la bonne touche.

Il n’est pas nécessaire de se rappeler qu’il s’agit d’un code avec un certain nombre de lettres, sans chiffres entre les deux, que vous pouvez appliquer comme s’il s’agissait d’un coupon dans le panier xtralife pour obtenir un prix intéressant totalement gratuit, surtout si vous jouez régulièrement sur une plateforme Microsoft.

Ce prix est un Xbox Game Pass Ultimate pour trois mois, un pass qui vous permettra de profiter de l’énorme batterie de titres dont dispose actuellement le service, ainsi que de ceux qui sont renouvelés pendant les trois mois de ce prix.

Xbox One ne sera pas la seule plate-forme sur laquelle vous pourrez en profiter, car la version Ultimate de Game Pass peut être utilisée dans Windows 10 indiscernable, ainsi que dans Xbox Series après sa sortie; ainsi que d’interagir avec nos smartphones pour profiter de jeux en streaming.

Tant de contenu semble, en soi, suffisamment prétendre pour profiter de ce service si nous avons l’un de ses appareils compatibles, nous vous invitons donc à être attentifs à ce que nous avons à dire dans ce sens pour découvrir le code.

Les gagnants, en nombre, qui peuvent profiter de ce prix, que sera le 50 le plus rapide pour trouver le code; les autres peuvent se vanter de l’avoir découvert et, bien qu’ils ne reçoivent pas de prix, ils pourront profiter de la sélection d’accessoires que nous leur avons présentée.

Dans tous les cas, nous espérons que ce type de proposition vous plaira, nous apprécions énormément chacune d’entre elles, surtout quand il s’agit de pouvoir obtenir quelque chose.

N’oubliez pas de chercher le code dans le texte que vous trouvez après l’image indicative. La réponse s’étend à ce paragraphe même. A tel point qu’il faut être vigilant depuis le début du texte, jusqu’au dernier point. Bonne chance aux détectives, et n’oubliez pas de saisir votre code promotionnel dans le panier à partir de ce lien avec un Xbox Game Pass Ultimate pour avoir trois mois de Game Pass gratuits!

