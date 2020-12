Pouvez-vous imaginer jouer pour certaines des plus grandes stars du football? Rivaliser et attirer leur attention!

Il existe de nombreuses similitudes entre le sport professionnel et eSports. Le principal est évident: si vous vous faites connaître en montrant vos compétences dans des championnats et tournois importants, il ne vous faudra pas longtemps pour recevoir des offres pour participer à des clubs eSports. Comment atteindre ce sommet et prouver sa valeur? Une option est la FIFA 21 PlayStation Open Series en PS4, championnat qui livre prix en espèces et points FIFA jusqu’en mars prochain chaque mois. C’est, à son tour, un cadre idéal pour attirer l’attention de certains des clubs les plus imposants de la scène eSport en général et de FIFA 21 en particulier.

Saviez-vous qu’il y a de nombreux footballeurs qui avoir parié sur l’eSport? Vous souhaitez savoir quels sont les principaux professionnels qui ont fait de leur penchant pour les jeux vidéo un drapeau et ont commencé à fonder et financer leurs propres équipes? Qui sait, tu seras peut-être un jour en compétition à votre commande après avoir remporté certains des tournois FIFA 21 Open Series dans les mois à venir, alors n’hésitez pas à vous renseigner sur les règles du championnat et suivez nos conseils pour participer. Tu vas avoir beaucoup de bétail et vous n’aurez plus qu’à continuer à vous améliorer et à participer à la qualification hebdomadaire de la série PS4 Open!

Ne perdez pas votre sang-froid si vous ne réussissez pas bien dans la première compétition: continue d’insister et de s’améliorer pour atteindre le sommet parmi les meilleurs joueurs de FIFA 21 sur PlayStation 4. Nous expliquons ci-dessous quels pourraient être vos objectifs une fois que vous serez champion de la FIFA 21 Open Series et que vous vous ferez un nom parmi les concurrents du simulateur de jeu. EA Sports Au niveau national et international!

Équipe DUX – Borja Iglesias et Courtois

Équipe DUX est l’une des équipes eSports à la mode en Espagne. Il a Courtois et Borja Iglesias En tant qu’ambassadeurs principaux, et au-delà de leur marque dans l’esport avec FIFA 21 et s’alliant avec certains des meilleurs créateurs de contenu en Espagne et concurrents, ils ont acheté à Inter de Madrid Deuxième Division B pour le retrouver sous ses couleurs. Ses joueurs incluent Adriman et Gravesen, deux des meilleurs joueurs du pays.

Grizi eSports – Antoine Griezmann

Fondé par Griezmann et son frère, a des collaborations avec la star du Paris Saint Germain Neymar, un amoureux avoué de Counter-Strike professionnel et habitué aux commandes des jeux vidéo. Grizi a une section pour FIFA 21, Rainbow Six: Siege et, comment pourrait-il en être autrement dans le cas de Griezmann, Fortnite. Parmi ses composantes, Mino se démarque, qui fournit, en même temps, ses services à l’Olympique français de Marseille en Ligue 1.

Krü eSports – Kun Agüero

L’attaquant de Manchester City a fondé sa propre équipe d’eSports il y a quelques mois. Se concentre sur FIFA 21 et dispose de sa propre équipe de créateurs de contenu qui contribuent à faire de la marque Krü une grande place parmi les joueurs de jeux vidéo. L’équipe rose a Yago, l’un des meilleurs joueurs argentins dans le logiciel de EA Sports, GN10 du Brésil, Bonanno et ValenMzz. Sa carrière de compétiteur vient de commencer, il ne serait donc pas étrange qu’il donne beaucoup de choses à dire à l’avenir.

Guilde eSports – David Beckham

Non seulement les joueurs actuels se nourrissent d’eSports: une légende a également osé se lancer dans les jeux vidéo. C’est le cas de Ronaldo Nazario, mais aussi de David Beckham, qui est devenu l’un des principaux représentants de la Guilde. C’est une équipe multidisciplinaire, et en plus de participer à FIFA 21, ils jouent à Rocket League, Valorant et Fortnite. Dans les rangs de FIFA 21, il a l’Allemand Nraseck, qui a déjà fait ses premiers pas compétitifs dans Rogue et dans la section eSports du club de football professionnel. VfL Bochum 1848, de la deuxième division allemande, la 2. Bundesliga.

Ellevens eSports – Gareth Bale

Plus une note curieuse qu’utile dans l’article: Ellevens est une représentation très précise de la négligence générale de Gareth Bale au cours des deux dernières années. Le site web est pratiquement abandonné, il continue de porter l’ailier gallois en blanc et n’a même pas mis à jour qu’il joue actuellement avec Tottenham de José Mourinho. Sur ses trois joueurs de FIFA 21, un seul reste actif avec le club: Tyler Phillips. Il n’y a aucune trace de la dissolution de l’équipe, qui continue de concourir dans la Rocket League avec un triplé brésilien.

Que fais-je maintenant? Où est-ce que je commence?

Très simple, rendez-vous sur le site web de FIFA 21 Open Series et inscrivez-vous pour participer au nouveau rendez-vous sur le calendrier. Quel meilleur plan pour les vacances que de gravir les échelons de la FIFA compétitive?

