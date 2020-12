Gal Gadot remettra un prix aux Game Awards quelques jours avant la première de Wonder Woman 1984

Tom Holland, Nathan Drake dans le film Uncharted, est une autre des stars hollywoodiennes qui assisteront à l’événement.

Il reste très peu de jours avant la nouvelle édition de Les Game Awards, qui comme prévu il y a quelque temps, sera diffusé depuis trois villes le 10 décembre, et peu à peu des détails sont publiés sur ce que nous verrons lors de cette cérémonie de remise des prix et, surtout, qui verrons-nous, depuis ces jours, les personnes chargées d’annoncer certains des gagnants de la soirée sont découvertes. Le dernier d’entre eux, Gal Gadot, protagoniste de l’imminente Wonder Woman 1984.

Les Game Awards 2010 ont lieu à l’aube du 10 décembreIl n’a pas été précisé quel prix sera décerné par l’actrice israélienne qui ces dernières années a été liée à l’univers cinématographique de DC incarnant Wonder Woman dans ses propres films, mais aussi dans Batman vs Superman et The Justice League. Précisément en raison de la crise sanitaire mondiale, son dernier film a retardé sa première jusqu’à ce même mois de décembre, il n’est donc pas surprenant que lors des Game Awards 2020, nous puissions avoir un petit aperçu de cette prometteuse Wonder Woman 1984.

Wonder Woman 84 est le prochain film dans lequel nous verrons Gal Gadot. Image: Warner Bros. Entertainment Inc

Il y a quelques jours à peine, il a également été confirmé que Tom Holland serait aux Game Awards présentant un autre des prix d’un événement qui n’a pas été étrangère à la controverse précisément à cause de la liste des nominés pour le jeu de l’année, sujet sur lequel les lecteurs de 3DJuegos ont débattu. Au-delà de ces discussions, comme chaque année de belles annonces sont attendues lors de l’événement. Précisément dans les dernières heures, il a été annoncé que les auteurs de Black Desert montreraient le premier trailer de gameplay de leur nouveau jeu.

Un autre des jeux qui a déjà confirmé sa fréquentation est le populaire Parmi nous, qui montrera sa nouvelle carte aux Game Awards 2020. Et puis nous avons les titres qui ont annoncé juste le contraire, qu’ils n’assisteront pas au rendez-vous, comme c’est le cas avec Halo Infini, qui a promis des innovations de haut niveau dans les semaines à venir, mais pas lors de cette célèbre cérémonie de remise de prix.

