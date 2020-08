Greenheart Games a révélé qu’il apportait Jeu Dev Tycoon sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible sur le Switch eShop à partir du 8 octobre.

Jeu de simulation populaire qui a vu le jour en 2012, Game Dev Tycoon a été joué par plus de deux millions de développeurs de jeux en herbe au cours des huit dernières années. Auparavant disponible sur PC et smartphones, le jeu a été traité avec une interface fraîchement remaniée optimisée pour les Joy-Con et les commandes tactiles sur Switch.

Caractéristiques

– Démarrez un studio solo dans les années 80 et faites-en une équipe de développement de premier plan

– Créez vos propres jeux, mélangez et associez des genres, des sujets et des plateformes

– Embaucher, gérer et promouvoir votre équipe de développement (mais attention aux crunchs!)

– Ouvrez votre propre laboratoire de R&D et devenez un leader de l’industrie

– Importez vos sauvegardes depuis PC et mobile pour continuer votre voyage vers la célébrité des développeurs de jeux

– Jouez comme vous le souhaitez: la nouvelle interface Switch prend en charge le gameplay tactile et Joy-Con!