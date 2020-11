Les responsables de Pokémon Sword and Shield se déplacent avec Nintendo et ouvrent un nouveau lieu de travail.

L’environnement de travail doit être, autant que possible, un endroit agréable. Étant donné que les employés y passent généralement de longues heures, et plus c’est réconfortant, plus vous serez probablement productif. Il semble que cette philosophie régit nouveaux bureaux Game Freak, studio responsable de Pokémon Sword and Shield. L’équipe inaugure un endroit vraiment luxueux après avoir déménagé à Kanda-Nishikicho à Tokyo pour le travail porte à porte avec Nintendo dans le bâtiment Kanda Square.

Grâce à Office Snapshots, nous avons pu voir des instantanés en profondeur avec la nouvelle base d’opérations Game Freak, qui s’inspire principalement de Pokémon Rouge et Bleu, les jeux avec lesquels ils ont commencé le voyage. Le siège est élégant et regorge de mille détails, curiosités et aspects qui en font presque, plus qu’un lieu de travail, un musée inspiré de l’univers Pokémon.

Avec un vestibule qui est le point de départ et qui représente le Forêt verte, affichant la lumière du soleil, les arbres, la végétation et même les créatures Pokémon. Toutes les chambres ont quelque chose à voir avec la franchise et sont pleines de sens, en plus d’avoir une finition élégante. De plus, même chacun des les salles de réunion portent les noms des villes qui apparaissent dans le jeu.

Si vous souhaitez mettre en place quelque chose de similaire, sachez que les bureaux ont été conçus par Canuch Inc et construit par Sumisho Boulding. Vous pouvez également lire notre analyse de Pokémon Sword and Shield.

En savoir plus: Game Freak, Nintendo et Pokémom.

