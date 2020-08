Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Certains joueurs Pokémon ont trouvé différentes façons officielles de modifier ou même d’obtenir les créatures de manière transparente dans les titres de la série. Cependant, avec l’ajout de Pokémon HOME, cela a rendu Game Freak inconfortable, qui va commencer à prendre des mesures à ce sujet et a averti les utilisateurs de l’application.

Selon Nintendo Life, via Pokémon HOME, les responsables du jeu ont envoyé un message lié au Pokémon piraté. Le message dans l’application avertit que des mesures anti-triche seront prises contre les utilisateurs qui déposent des Pokémon avec des attributs modifiés dans l’application.

«Il est venu à notre attention que certains des utilisateurs ont déposé des Pokémon avec des attributs modifiés dans Pokémon HOME, ce qui a fait fonctionner l’application de manière imprévue. En réponse, nous aborderons la présence de ces Pokémon modifiés dans Pokémon HOME », lit-on dans le message.

Comment savoir si des Pokémon sont piratés?

Si vous ne savez pas si vous êtes le possesseur d’un Pokémon avec des attributs modifiés, vous ne devriez pas craindre si vous n’avez jamais essayé d’en modifier, car «le Pokémon modifié mentionné dans l’avis ne peut être obtenu par aucun des systèmes de échanger Pokémon HOME ou en jouant normalement dans n’importe quel jeu de la série Pokémon », selon le message.

En d’autres termes, il n’y a aucun moyen qu’une personne puisse échanger ces Pokémon modifiés, il ne devrait donc y avoir aucun problème avec le Pokémon que vous avez échangé dans l’un des jeux.

Le message ne détaille pas comment Game Freak résoudra ce problème, mais une chose est claire, c’est qu’il y travaille déjà. Nous te tiendrons informé.

Que pensez-vous de la publicité Game Freak? Dites le nous dans les commentaires.

Certains jeux compatibles avec Pokémon HOME sont Pokémon Sword & Shield. Une nouveauté de ces titres est qu’ils sont les premiers de la série à recevoir des extensions payantes. Le premier, Isle of Armor, est maintenant disponible et le second, The Crown Tundra, arrive bientôt. Nous profitons de cette occasion pour vous dire que grâce à Pokémon HOME pendant une durée limitée, les joueurs ont pu obtenir une créature exclusive. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette application de stockage Pokémon, nous vous invitons à consulter cette page.

