L’attente a été courte. Il n’y a rien, nous vous avons parlé de la premier hack expérimenté par le nouveau Game & Watch: Super Mario Bros., lorsque YouTuber stacksamshing a introduit le premier DOOM sur la console. Maintenant, le même moddeur, accompagné de son collègue Konrad Beckmann, a réussi à implémenter plus de classiques dans la dernière édition de l’appareil rétro de Nintendo. Pokémon Rouge / Bleu, les premiers The Legend Of Zelda et Super Mario Bros.3 ont été lancés sur le Game & Watch de stacksamshing et comme toujours il y a des vidéos!

Game & Watch: Super Mario Bros. – Que fera Nintendo?

Il est difficile de penser que quiconque en 1980, lorsque le Game & Watch original est sorti, a rêvé que l’écran du petit appareil Nintendo montrerait autrefois des jeux plus complexes que le sprite de jongleur essayant d’empêcher les balles de tomber au sol. Aujourd’hui, grâce à la compétence des soi-disant «moddeurs», ce genre de choses est plus que possible. Spécifique, ce duo de bricoleurs en fil, composé de YouTuber stacksamshing et de son collègue Konrad Beckmann, a permis à certains des titres les plus emblématiques de Nintendo (en plus de DOOM) d’exécuter leur code sur le nouveau Game & Watch.

Ici nous vous laissons les extraits des jeux qu’ils ont montrés jusqu’à présent:

Il fallait que cela se produise avec @kbeckmann! pic.twitter.com/vr4RkjnCwq – stacksmashing (@ghidraninja) 25 novembre 2020

Donc, @kbeckmann et moi avons été très occupés avec des choses Game and Watch… pic.twitter.com/EypqscreOL – stacksmashing (@ghidraninja) 24 novembre 2020

La légende de Zelda et Contra

Nous ne pouvions pas non plus laisser Link suspendu, alors voici Zelda! pic.twitter.com/I1zosHevr9 – stacksmashing (@ghidraninja) 24 novembre 2020

Les options sont pratiquement infinies. Mais la question n’est pas celle-là. Ce qui reste vraiment à voir, c’est si Nintendo prend des mesures contre ces hacks. Big N n’aime généralement pas avoir ses jouets «cassés». Qu’est-ce que tu penses?

