Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 21/12/2020 08:34

Comme vous le savez, de nombreuses personnes ne sont pas satisfaites Cyberpunk 2077, en particulier ceux qui ont décidé d’acquérir la version PS4 et Xbox One. Bien qu’un certain nombre de correctifs soient déjà en cours de développement pour résoudre divers problèmes, CD Projekt Red a mentionné qu’il serait possible de rembourser le jeu, même pour des copies physiques, mais d’abord il le sera Il est nécessaire de contacter le magasin où le jeu a été acheté. De cette façon, Quelle est la garantie GamePlanet dans cette situation?

GamePlanet est l’un des plus grands magasins de jeux vidéo au Mexique, et c’était sûrement l’une des principales options de nombreuses personnes pour acquérir Cyberpunk 2077. Maintenant, pouvez-vous obtenir un remboursement à cet endroit? Selon le site officiel, non.

Le magasin n’a pas de politique selon laquelle l’utilisateur reçoit son argent en cas d’insatisfaction du produit, c’est-à-dire aucune garantie de satisfaction. De même, le seul échange a lieu entre des produits similaires. Le site GamePlanet mentionne: “L’échange ne sera effectué que pour un produit de valeur égale ou supérieure payant la différence.”

Heureusement, vous avez toujours une chance de recevoir votre argent au cas où vous ne seriez pas satisfait de Cyberpunk 2077. Tout ce que vous avez à faire est de contacter CD Projekt Red par e-mail helpmerefund @ cdprojektred. Cependant, vous ne pourrez mener à bien ce processus que jusqu’à aujourd’hui 21 décembre.

Sur des questions connexes, CD Projekt Red pourrait être poursuivi pour l’état actuel de Cyberpunk 2077. De même, un problème peut effacer l’intégralité de votre jeu de ce jeu.

Via: GamePlanet

Spider-Man Remastered peut-il être acheté séparément? Sony clarifie la situation

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.