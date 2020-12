Immortels Fenyx Rising est, sans aucun doute, l’un des titres les plus attendus de cette dernière partie de 2020. Un pari important d’Ubisoft, qui à cette occasion a non seulement eu Nintendo Switch comme co-star, mais vise également à le faire avec Remarque.

Hier était le jour, Immortals Fenyx Rising a atterri, faisant beaucoup de bruit, au format multiplateforme. Et cela inclut, comment pourrait-il en être autrement, sa version pour l’hybride de ceux de Kyoto. Une version que les Montreuil disent avoir élaborée avec beaucoup de soin, en tenant compte des limites de la plateforme et en les optimisant au mieux (on se réfère aux comparaisons). Chez NextN, nous sommes conscients que nous sommes confrontés à un titre qui nécessite une analyse approfondie et pas quelques heures de retard pour pouvoir tirer un verdict vraiment concluant. Cependant, et afin de rendre votre attente plus agréable, nous vous proposons aujourd’hui un gameplay commenté avec notre impressions pendant le 45 premières minutes du jeu. Allez-vous le rater? Vidéo intérieure!

Qu’avez-vous pensé de notre première approche de ce qui nous attend avec Immortals Fenyx Rising? Si cette avancée a servi à vous faire attendre plus longtemps, jusqu’au lancement de notre analyse, l’effort en aura largement valu la peine.

