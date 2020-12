Ce matin, nous vous avons expliqué comment vous faufiler dans Airship, la nouvelle carte de Among Us. La partie négative de cette nouvelle est que la version Nintendo Switch du jeu InnerSloth est nécessaire et que seuls les joueurs de la console Nintendo peuvent réellement jouer au jeu, car si vous jouez depuis un téléphone portable ou Steam, l’écran deviendra noir. Comme nous savons que nous avons hâte de voir comment sera cette nouvelle carte, nous avons décidé d’enregistrer un gameplay en effectuant un petit tour autour de la plus grande carte à ce jour de Among Us.

Voici Airship, la plus grande carte à ce jour de Among Us

La vidéo se compose de trois parties très différentes. Dans la première, nous vous expliquons brièvement comment mettre le pied à l’intérieur de cette carte encore en développement, c’est assez simple. La deuxième partie est une visite de l’ensemble du navire, montrant toutes ses pièces et recoins où vous pouvez tuer si vous êtes l’imposteur ou des zones où vous devez passer le moins de temps possible si vous êtes membre d’équipage. Dans la seconde moitié de la vidéo, nous retournons visiter l’avion, mais dans le rôle d’un membre d’équipage effectuant certaines des nouvelles tâches avec d’autres qui ne sont pas si nouvelles. Et sans plus tarder, nous vous laissons avec la vidéo.

