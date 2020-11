Shiren the Wanderer: La tour de la fortune et les dés du destin arrive en Europe le 2 décembre 2020, Nous avons donc maintenant une nouvelle opportunité d’affronter un titre dans lequel ses donjons sont générés aléatoirement. Depuis que nous avons eu accès à une copie du jeu afin de réaliser son analyse (que vous pouvez lire sur ce lien), nous en avons également profité pour enregistrer quelques minutes afin que vous puissiez voir à quoi ressemble l’ascension de la tour de la fortune. Pensez-vous que nous pourrons atteindre le dernier étage dont il dispose?

Voici l’exploration de Shiren the Wanderer: la tour de la fortune et les dés du destin

Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate dispose d’un mode dédié à l’enregistrement de vidéos, nous avons donc cette fois décidé d’en profiter pour vous montrer un peu ses premiers mécanismes. Ainsi, dans cette vidéo, vous pouvez voir comment ces donjons fonctionnent et comment, bien que nous commencions toujours au niveau 1, nous augmentons toujours rapidement (bien que dans certaines occasions il soit nécessaire de s’arrêter à certains étages jusqu’à ce que nous atteignions le niveau le plus approprié). Il existe de nombreuses façons de monter, mais un seul faux pas peut mettre fin à toute notre aventure!

Voir également

De cette façon, il est plus que clair pour nous que Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate est un titre quelque peu complexe que les amateurs de difficulté apprécieront grandement. Et vous, voulez-vous pouvoir y jouer? Allez-vous l’obtenir à la sortie ou allez-vous attendre plus tard pour voir si la réduction de prix occasionnelle diminue? Quoi qu’il en soit, gardez un œil dessus si vous aimez explorer des environnements changeants!

en relation