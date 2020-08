Le dernier feu de camp est le dernier titre de Hello Games (les créateurs de No Man’s Sky) qui a vu le jour sur le marché, littéralement, et maintenant est désormais disponible sur toutes les plateformes pour lesquelles il avait été annoncé, de manière totalement inattendue, puisque la seule chose que nous savions, c’est qu’il arriverait tout au long de cet été 2020. Ainsi, pour fêter ce lancement tant attendu, nous avons maintenant partagé un brief gameplay officiel dans lequel ses créateurs nous en disent plus sur ce monde dans lequel nous devons découvrir le mystère derrière ce dernier feu de joie.

Le dernier feu de camp est vu dans un nouveau gameplay

Comme ce gameplay est officiel, c’est via la chaîne YouTube officielle Hello Games que nous y avons eu accès. Ainsi, en un peu plus de deux minutes, il nous montre à quoi ressemble ce monde sombre et enchanteur que nous devons voyager main dans la main avec Ember, afin de surmonter tous les défis qui nous sont posés, et ainsi décider quel est le meilleure façon de résoudre ces énigmes en fonction de différents concepts. En outre, nous sommes également présentés avec certains des personnages qui peuplent cet environnement des plus spéciaux.

Par conséquent, l’attente pour jouer à The Last Campfire est terminée, car la seule chose que nous devrons attendre est le temps de téléchargement depuis l’eShop Nintendo Switch, car il n’a confirmé son lancement que dans ce format. Et vous, attendiez-vous le jour où nous pourrions acquérir ce jeu ou êtes-vous l’un de ces joueurs qui n’aiment pas beaucoup le genre de puzzle et, par conséquent, n’ont même pas envisagé d’obtenir une copie de il?

