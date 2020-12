Le 23 février 2021 est la date à partir de laquelle les Phantom Thieves reviendront pour attaquer le Metaverse grâce à Persona 5 Grévistes, la suite directe du titre original qui change le combat au tour par tour pour un système de combat basé sur le musou, mais beaucoup plus proche de ce que seraient les RPG d’action. Ainsi, comme la plupart des titres, celui-ci aura également une édition numérique, en plus de connaître son Taille dans Nintendo Commutateur, on peut aussi voir l’un des premiers vidéos nous montrant la version anglaise de ce titre. Montre-moi ta vraie forme!

Persona 5 Strikers révèle son poids sur Nintendo Switch et est vu dans un gameplay anglais

C’est à travers la chaîne YouTube de JVFrance que l’on peut voir l’un des premiers gameplay de Persona 5 Strikers, la version occidentale de Persona 5 Scramble. De plus, si ce que nous voyons dans cette minute d’environ 20 minutes, et si nous sommes amoureux de la portabilité et du format numérique, alors nous sommes intéressés de savoir que la version téléchargeable via l’eShop de la console hybride de ce jeu occupera 12 Go, ce qui est un peu plus élevé que la taille moyenne des jeux sur cette console, nous devrons donc peut-être faire de l’espace sur nos cartes SD ou dans la mémoire interne. Tout est pour explorer le Japon avec le groupe charismatique de Phantom Thieves!

De cette façon, et en regardant cette vidéo, la seule chose que nous pouvons continuer à faire est d’attendre avec impatience que les Phantom Thieves nous volent nos cœurs dans Persona 5 Strikers à partir du 23 février 2021. Et vous, voulez-vous vous rencontrer les nouveaux personnages qui rejoignent le groupe principal dans leurs infiltrations dans les prisons qui font désormais partie du Metaverse?

