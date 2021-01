Avant la fin du chaotique 2020, après une annonce précédente dans laquelle ils nous ont donné la nouvelle, Bandai Namco a révélé non seulement le quatrième combattant du Fighter Pass 3 de Dragon Ball Fighterz, mais aussi le cinquième: Super Baby 2 et Gogeta Super Saiyan 4.

Quelques jours après l’arrivée officielle du premier d’entre eux, confirmé pour débarquer dans le jeu le 15 janvier, Bandai Namco a voulu nous montrer le personnage en détail. Pour cela, il a organisé un vaste spectacle en direct dans lequel cette version diabolique du Prince des Saiyans montre tous ses mouvements et combos. Près de trois heures de flux à partir desquelles nous pouvons obtenir un gameplay ennuyeux.

Super Baby 2 passe à l’action dans Dragon Ball FighterZ

Bien sûr, gardez à l’esprit que sur les deux heures et trois quarts que cela dure, les 45 dernières minutes ne correspondent plus à la création du Tsufur pour se venger du Saiyan. Et les dernières minutes servent à nous montrer la bande-annonce vue il y a des semaines. Dans cet esprit, ce sont deux heures pleines de contenu au cours desquelles nous pouvons voir comment Super Baby 2 se rapporte à d’autres personnages et même à plusieurs de ses aspects alternatifs, qui, conformément à ce que nous avons vu dans le jeu, ne sont que de simples changements de couleur.

En attendant que Super Baby 2 arrive officiellement dans Dragon Ball FighterZ le 15 janvier en tant que quatrième combattant des cinq qui auront Fighter Pass 3, et que Gogeta Super Saiyan 4 confirme sa date de sortie pour fermer le les combattants passent, dites-nous ce que vous pensez du personnage en ce moment. Voyez-vous le potentiel de cet ennemi du Saiyan né dans Dragon Ball GT?

