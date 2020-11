Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Microsoft a annoncé aujourd’hui les jeux qui feront partie de Games With Gold à partir du mois prochain. Ce sont 4 jeux que les utilisateurs du service pourront se procurer gratuitement à partir de début décembre.

Si vous avez un abonnement actif à Xbox LIVE Gold ou Xbox Game Pass Ultimate et que vous êtes fan de Saints Row, nous avons une excellente nouvelle pour vous, car vous pouvez télécharger et profiter gratuitement de Saints Row: Gat out of Hell.

Abonnez-vous au Xbox Game Pass pour 10 $ MXN– DISPONIBLE ICI

Comme chaque mois, le programme proposera des jeux pour tous les goûts, vous pourrez donc également obtenir The Raven Remastered et Bleed 2. Si cela vous paraissait peu, sachez que Stacking, un titre plein d’énigmes, fera partie des Games With Gold de Décembre. Vous trouverez ci-dessous la liste des jeux qui seront disponibles pour Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One:

Games With Gold Décembre 2020

The Raven Remastered – 1er décembre au 31 décembre Bleed 2 – 16 décembre au 15 janvier Saints Row: Gat out of Hell – 1er au 15 décembre Stacking – 16 au 31 décembre

The Raven Remastered et Saints Row: Gat out of Hell lancent les jeux de décembre avec Gold pour Xbox One et Xbox Series X | S. Détails ici: https://t.co/TaUxzKgb4m – Xbox Wire (@XboxWire) 24 novembre 2020

N’oubliez pas que vous avez encore plusieurs jours pour obtenir des jeux de novembre avec de l’or, parmi lesquels Aragami: Shadow Edition, LEGO Indiana Jones et Swimsanity! Les titres susmentionnés ne seront plus disponibles dans les prochains jours.

Retrouvez ici toutes les actualités liées au programme Games With Gold. D’autre part, nous vous recommandons de visiter cette page pour en savoir plus sur la Xbox.