Plusieurs utilisateurs de l’écosystème Xbox ne sont pas entièrement satisfaits de ce que Games With Gold a proposé ces derniers mois. Microsoft en est conscient et a donc préparé plusieurs surprises pour février.

La société a dévoilé ce matin les jeux qui arriveront le mois prochain pour les utilisateurs de Xbox LIVE Gold ou Xbox Game Pass Ultimate. La bonne nouvelle est qu’il y aura un total de 5 titres, parmi lesquels il y a des productions exceptionnelles.

À partir du 1er février, les joueurs pourront télécharger gratuitement Gears 5, le dernier opus de la franchise. Nous vous rappelons que le titre a déjà des optimisations pour Xbox Series X et Xbox Series S.

De nombreux joueurs sont enthousiasmés par l’arrivée de Resident Evil Village, donc Games With Gold proposera également la version remasterisée de Resident Evil. Un autre titre qui sera sans aucun doute bien accueilli est Indiana Jones et le tombeau de l’empereur, qui servira de prélude au nouveau projet Bethesda.

Enfin, vous pouvez obtenir Lost Planet 2 et l’indie Dandara: Trials of Fear Edition. Vous trouverez ci-dessous la liste des jeux qui seront disponibles pour Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One:

Games With Gold Février 2021

Gears 5 – 1er au 28 février Resident Evil – 1er au 28 février Dandara: Trials of Fear Edition – 16 février au 15 mars Indiana Jones and the Emperor’s Tomb – 1er au 15 février Lost Planet 2 – du 16 au 28 février

N’oubliez pas que vous avez encore plusieurs jours pour obtenir des Games With Gold de janvier, parmi lesquels LITTLE NIGHTMARES, Breakdown et Dead Rising. Les titres mentionnés ne seront plus disponibles à la fin du mois.

