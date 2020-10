Comme chaque mois, la société Microsoft partage d’excellentes nouvelles pour les joueurs. Avec un mouvement similaire à ce qui se passe avec PS Plus, Les joueurs Xbox profitent de la possibilité d’ajouter de nouveaux titres à leur catalogue entièrement gratuitement avec l’abonnement. Mais à quoi peut-on s’attendre en ce mois de novembre? Une excellente proposition et toutes sortes d’opportunités.

Pour les abonnés à ce service, et comme cela arrive chaque mois, nous ne nous limitons pas seulement à avoir nos propres titres Xbox One, mais nous pouvons également nous appuyer sur certains des grands succès de la Xbox 360 et même de la première Xbox. Cette fois, les principaux titres de ce mois sont, ni plus ni moins, que Aragami, Swimsanity, Full Spectrum Warrior et LEGO Indiana Jones.

Aragami: Shadow Edition – Du 1er au 30 novembre (Xbox One) Swimsanity – Du 16 novembre au 15 décembre (Xbox One) Full Spectrum Warrior – Du 1er au 15 novembre (Xbox One, Xbox 360) LEGO Indiana Jones – 16-30 novembre (Xbox One, Xbox 360)

Dans Aragami Nous avons une proposition incroyable dans laquelle les joueurs profitent d’une proposition spectaculaire pleine de furtivité dans laquelle nous devrons jouer le rôle d’un ninja qui doit accomplir toutes sortes de missions tout en essayant de découvrir tous les secrets qui croisent son chemin. Cela arrive accompagné de Swimsanity, titre qui nous présente une aventure d’action incroyable qui se déroule sous l’eau et qui peut être appréciée à la fois en compagnie et seul.

Guerrier à spectre complet Il est présenté comme un jeu d’action tactique dans lequel nous devrons tester nos compétences avec toutes sortes de missions dangereuses et de batailles avec notre équipe. Enfin nous avons LEGO Indiana Jones, la version la plus amusante de ce personnage fantastique qui est un défi pour les joueurs. Et cela, bien sûr, nous montre le côté le plus sarcastique du personnage.