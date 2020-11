L’un des meilleurs services d’abonnement a été présenté sous le nom de Xbox Live Gold. Le service de Microsoft permet non seulement aux joueurs de jouer avec d’autres utilisateurs via une connexion Internet, mais offre également la possibilité d’ajouter de nouveaux titres à la bibliothèque de jeux gratuitement. Bien sûr, certains titres auxquels seuls les abonnés peuvent accéder.

Comme chaque mois, il est temps pour les joueurs de découvrir les jeux qui seront disponibles pour votre téléchargement au mois de décembre. De plus, nous devons garder à l’esprit qu’il s’agit de jeux dont nous pouvons profiter sur Xbox Series X | S, Xbox One et, certains d’entre eux, sur Xbox 360. Ci-dessous, nous partageons la liste des jeux avec vous et les dates auxquelles ils seront disponibles.

The Raven Remastered (Xbox One) – Disponible tout au long du mois Saints Row: Gat Out of Hell (Xbox 360) – Disponible du 1er au 15 décembre Bleed 2 (Xbox One) – Disponible du 16 décembre au 15 janvier Stacking (Xbox 360) – Disponible du 16 au 31 décembre

Dans The Raven Remastered Nous aurons l’occasion de vivre l’aventure classique qui fonde son intrigue en 1964. Nous vivrons de près le vol d’un ancien rubis du British Museum, où apparaît une plume de corbeau, symbole d’un voleur légendaire qui aurait pris sa retraite il y a des années. D’autre part, Saints Row: Gat hors de l’enfer Il est né en tant que DLC, mais il s’agit d’une grande expansion. En cela, nous pouvons vivre l’aventure de Gat, qui devra entrer dans le monde souterrain à la recherche du chef des Saints.

Purge 2 Cela nous encouragera à contrôler Wyrn, une héroïne aux cheveux roses dont la mission est de défendre le monde de la terrible invasion d’une force terrible et malveillante. Finalement, Empilement, un jeu qui nous emmène dans une réalité très différente où les poupées russes joueront le vrai rôle et dans lequel nous devrons compléter des énigmes intéressantes.