14 septembre 2020-11 h 47

Le détaillant américain GameStop devrait fermer au moins 100 autres magasins cette année.

S’adressant aux investisseurs – comme le rapporte Seeking Alpha – le directeur financier Jim Bell a déclaré que la société prévoyait de fermer entre 400 et 450 magasins cet exercice. C’est environ 100 de plus que les 320 emplacements que GameStop a révélé qu’il fermerait plus tôt en mars.

«À la fin du trimestre, nous exploitions 5 122 magasins dans le monde, soit 602 magasins de moins que l’an dernier», a déclaré Bell.

« Compte tenu des taux élevés de ventes et de transfert de bénéfices que nous continuons à connaître, nous sommes sur la bonne voie pour fermer un total d’environ 400 à 450 magasins dans le monde au cours de cet exercice. Ces fermetures, associées à la croissance de nos activités en ligne et à des capacités omnicanales étendues, nous permettront pour servir nos clients de manière plus efficace et plus rentable. «

Cela survient alors que la société a signalé une baisse de 27% de ses ventes nettes d’une année sur l’autre pour les trois mois se terminant le 1er août 2020.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à plein temps dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.

