GameStop partage une montée en flèche à un niveau record, et Reddit est à blâmer

Le monde de la bourse et des actions est volatil, comme tout ce qui est soutenu par des valeurs imaginaires, bien sûr. Dans le cas de GameStop, la plus grande chaîne de magasins spécialisée dans les jeux vidéo au monde, les investisseurs l’ont souvent abandonné pour mort. En fait, les choses n’allaient pas bien pour GameStop en 2020, compte tenu de la pandémie, même si l’arrivée d’investisseurs comme Ryan Cohen (président de Chewy) et sa poussée pour le entreprise numérique ils avaient suscité l’optimisme pour leurs actionnaires. Mais cela n’explique pas ce qui s’est passé ce mois-ci: GameStop partage ont atteint leur niveau record.

Les utilisateurs de Reddit veulent s’opposer à Wall StreetCe mardi, le prix par action de GameStop touchait 150 dollars avant la fermeture, atteignant ponctuellement 243 $. Une augmentation inimaginable par rapport aux 17 $ par action enregistrés le 4 janvier de cette année. En 20 jours, la valeur de GameStop a augmenté de 758% sans que votre conseil d’administration n’ait rien fait de spécial. Parce qu’il s’avère que tout était de la faute de Reddit. Dans les forums investisseurs de Reddit, des milliers d’utilisateurs de la plateforme ont accepté d’acheter des actions GameStop en même temps, ce qui une énorme bulle en très peu de temps, qui n’a pas encore explosé.

La raison spécifique Il réside dans un tweet de Citron Research d’il y a une semaine appelant quiconque envisageait d’acheter des actions GameStop à l’époque “imbéciles”. A l’instigation de cela, les forums de / r / wallstreetbets ont été lancés pour influencer le marché et s’opposer à Wall Street. Plus les gens sur Reddit achetaient les actions, plus leur valeur augmentait, incitant d’autres investisseurs à surfer sur la vague et à acheter leurs propres actions. Ceci, à son tour, augmente encore sa valeur… et ainsi de suite. Les actions GameStop atteignent la valeur la plus élevée de leur histoire, et Les fonds de Wall Street accumulent des pertes d’un milliard de dollars.

Le fonds Melvin Capital est au bord de la faillite à cause de celaÉtant donné que les perspectives de GameStop étaient très pessimistes, de nombreux fonds ont maintenu courte position sur les partages GameStop. C’est, en termes clairs, parier contre sa valeur croissante. Le mouvement des utilisateurs de Reddit a causé un décollage immédiat performance inattendue des actions, ce qui a conduit ces fonds à devoir racheter leurs actions pour réduire les pertes face à la croissance de la valeur, certains comme Melvin Capital sont actuellement au bord de la faillite à cause de cette bulle.

En fait, comme le souligne Business Insider, d’autres fonds ont dû investir près de 2,75 milliards de dollars dans Melvin Capital pour le sauver, gagnant ainsi une participation en lui. Vu l’embardée qu’ils donnent Partages GameStop chaque jour, et dans de très courtes périodes de temps, on ne sait toujours pas quand la bulle éclatera, ni les pertes totales que certains fonds de Wall Street devront assumer. Et tout cela est dû à Reddit. Ce que nous savons, c’est qu’en décembre, GameStop a anticipé la fermeture de plus de 1000 magasins d’ici mars 2021.

