La situation GameStop continue de donner beaucoup à parler, car le cours de l’action de la société continue d’augmenter après un phénomène intéressant causé par les utilisateurs de reddit. Certains s’attendaient à ce que la valeur baisse bientôt, mais apparemment ce ne sera toujours pas le cas, car Elon Musk vient de contribuer à maintenir la hausse des actions et cela a déjà attiré l’attention de la Maison Blanche.

Malgré le fait que les actions de GameStop aient augmenté depuis plusieurs jours, cette courte contraction ou courte compression se prolonge grâce à de nombreux facteurs et le plus récent était un commentaire de l’homme d’affaires Elon Musk, qui a publié mardi 26 janvier sur Twitter un lien vers reddit / wallstreetbets avec le message “Gamestonk !!”, provoquant une nouvelle montée en flèche du cours de l’action GameStop. La valeur des actions était d’environ 20 USD au début de janvier et le 27 janvier, la négociation a commencé avec une valeur de 354,83 USD par part.

Gamestonk !! https://t.co/RZtkDzAewJ – Elon Musk (@elonmusk) 26 janvier 2021

Curieusement, cette situation boursière a déjà attiré l’attention de la Maison Blanche, car ce matin, 27 janvier, l’attachée de presse Jen Psaki a affirmé qu’avec son équipe elle «surveille» ce phénomène, selon GameSpot.

«Notre équipe, notre équipe économique comprenant [la secretaria del Tesoro Janet Yellen] et d’autres surveillent la situation. C’est un bon rappel, cependant, que le marché boursier n’est pas la seule mesure de la santé de notre économie », a déclaré Psaki.

Le prix GameStop continue d’augmenter (via Google)

L’investissement d’un utilisateur de Reddit attire l’attention

Vous souvenez-vous de l’utilisateur reddit dont nous vous avons parlé? Eh bien, ce type, appelé DeepFuckingValue, a acheté plus de 50000 USD d’actions GameStop en 2019 pour 0,85 USD par unité et beaucoup ont estimé que son investissement était mauvais, compte tenu des perspectives peu prometteuses de la société. Cependant, cela a changé et aujourd’hui, cet utilisateur pourrait réaliser un bénéfice de plus de 22 millions de dollars après la récente augmentation des actions de la société, car, s’il les vend, il pourrait obtenir tout cet argent.

Cependant, l’utilisateur a décidé de conserver ses actions et a partagé des mises à jour sur reddit montrant ce que vaut actuellement son investissement. Selon la mise à jour la plus récente, avec la valeur de l’action de GameStop, ses actions valent désormais près de 23 millions de dollars. Il est actuellement considéré comme une légende dans le sous-répertoire r / wallstreetbets, car son pari, bien que très risqué, fonctionne, car la valeur de GameStop continue de croître.

reddit a déjà une autre entreprise dans sa mire pour augmenter sa valeur

Comme nous en avons discuté, les utilisateurs de Reddit provoquent ces changements sur le marché boursier, ce qu’ils réalisent en poussant les investisseurs qui vendent leurs actions (en attendant que la valeur baisse) à racheter rapidement leurs actions avant que leur valeur augmente davantage et génère plus de pertes, provoquant un cercle vicieux à long terme.

Ainsi, les utilisateurs acceptent de faire de même avec une autre entreprise. AMC Entertainment Holdings (AMC). Vous ne connaissez peut-être pas cette société, mais aux États-Unis, c’est une chaîne de cinémas reconnue, qui n’a pas non plus passé un bon moment en raison de la pandémie qui a forcé la fermeture de ces installations.

Les conditions sont idéales pour exécuter un mouvement similaire à celui de GameStop, puisque la valeur des actions d’AMC était de 5 USD le 26 janvier, mais après l’achat coordonné d’actions par les utilisateurs de reddit, sa valeur s’élevait à 20 USD. Atteindra-t-il des niveaux aussi élevés que GameStop? Le temps le dira.

AMC a soudainement gagné en valeur (via Google)

Que pensez-vous de la situation GameStop? Avez-vous imaginé que la valeur de l’entreprise augmenterait autant? Dites le nous dans les commentaires.

