Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 17/12/2020 15h50

Aujourd’hui, il a été révélé que Sir Ian McKellen a reçu le vaccin Pfizer contre COVID-19 en Angleterre. À travers un tweet, l’acteur reconnu pour son travail de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux et Magneto dans X-Men, a admis se sentir «euphorique» de faire partie du premier groupe de personnes dans le pays européen à recevoir le vaccin.

Selon le service national de santé d’Ingalterra (NHS), McKellen est l’un des premiers groupes éligibles au vaccin. La semaine dernière, il a été annoncé que le Royaume-Uni serait l’une des premières régions de l’Ouest à approuver le vaccin Pfizer, qui a commencé à être appliqué aux personnes de plus de 80 ans, aux agents de santé et aux résidents des maisons de retraite. McKellen a actuellement 81 ans, il a donc pu se faire vacciner le plus rapidement possible.

Voici ce que l’acteur a commenté à ce sujet:

«Je suis honoré d’avoir reçu le vaccin Covid-19 et j’invite toute personne à qui on propose le vaccin à accepter l’offre; a pris quelques minutes et voilà. J’espère vraiment qu’au fur et à mesure que de plus en plus de personnes se feront vacciner, nous reviendrons à un mode de vie plus normal, en particulier pour les arts qui ont tant souffert cette année. Nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre le coronavirus, et faire notre part et se faire vacciner sauvera des vies. “

Si vous doutez, c’est le premier à sortir du tunnel sombre qui date de 2020. Les vaccins contre le COVID-19 ont commencé à être distribués dans le monde, y compris au Mexique. Espérons qu’à l’avenir les choses reviennent à la normale.

Via: CNN

