Malgré son grand succès et étant l’une des franchises les plus vendues année après année, la FIFA a été impliquée dans la controverse pour diverses raisons, la plus récente, découlant de la voix du joueur suédois de l’AC MIlán, Zlatan Ibrahimovic, qui a interrogé et critiqué l’utilisation et l’exploitation de votre image dans les jeux Electronic Arts. Eh bien, cette affirmation a été rejointe par un autre joueur célèbre.

Dans le cadre des critiques formulées par Zlatan Ibrahimovic contre EA et la FIFA, qu’il a pointé du doigt pour l’utilisation de son image sans son consentement, assurant qu’il ne fait pas partie du FIFpro, le joueur gallois, Gareth Bale, une ancienne star du Real Madrid dont la carrière était en déclinant et jouant actuellement pour le Tottenham Hotspur FC, il a rejoint la revendication mettant en cause l’existence du FIFpro, ses motivations et la raison pour laquelle il autorise l’utilisation de l’image des joueurs sans demander le moindre consentement.

. @ Ibra_official Intéressant … qu’est-ce que @FIFPro? 🤔 #TimeToInvestigate – Gareth Bale (@ GarethBale11) 23 novembre 2020

Après avoir fait cette mention sur Twitter, le représentant de Gareth Bale, Jonathan Barnett, a assuré qu’ils envisageaient d’entamer un différend juridique sur cette situation. En ce sens, Barnett a déclaré: “pour le moment, les joueurs ne sont pas payés. Notre gros reproche est que la FIFA publie de nombreuses règles et règlements qui prétendent veiller aux meilleurs intérêts des joueurs, mais ce n’est évidemment pas le cas.” .

Comme pour Ibrahimovic, à qui EA a répondu en notant qu’ils avaient un contrat qui comprend les droits de reproduction des images des joueurs dans de nombreuses ligues sous licence, des doutes ont surgi quant à la raison pour laquelle les deux joueurs ont jusqu’à présent fait une réclamation alors qu’ils ne le sont pas. Ils ignorent qu’ils font partie des jeux de la FIFA depuis de nombreuses années.

FIFA 21 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes, ainsi que notre critique écrite.

