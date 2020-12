Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 17/12/2020 16h30

Après quoi Call of Duty: Black Ops Cold War and Halo: The Master Chief Collection faire de même, Engrenages 5 vous permet désormais de choisir exactement le contenu que vous souhaitez installer sur votre console, ce qui signifie également que vous pouvez économiser de l’espace sur votre disque dur. Si tu as un Xbox Series S, Cette nouvelle fonctionnalité vous plaira certainement.

Si vous le décidez, vous pouvez désormais désinstaller certaines parties du jeu que vous n’utiliserez plus, par exemple, la campagne pèse 19 Go, le multijoueur pèse 10 Go et la nouvelle extension de Hivebusters pèse 8 Go. En fait, il existe également une autre option pour désinstaller toutes les options de personnalisation de vos personnages et armes, ce qui vous fera économiser 12 Go d’espace. Cependant, le jeu nécessite une installation obligatoire de 42 Go pour fonctionner.

De toute évidence, vous devez avoir la dernière mise à jour du titre installée pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité.

Via: Reddit

