L’action tactique, jusqu’à présent exclusive au PC, fera également ses débuts sur Xbox One en novembre.

Microsoft a été au centre de l’attention de l’industrie du jeu vidéo ces deux derniers jours, d’abord avec l’annonce de la Xbox Series S, et maintenant avec la date et le prix de la Xbox Series X. Cette dernière a conduit à une série d’annonces liées à les jeux vidéo qui accompagneront la nouvelle génération de Xbox dans leur première, et l’un d’eux est le remarquable Gears Tactics, jusqu’à présent exclusif au PC.

Le jeu Splash Damage est sorti sur PC en avril dernierIl s’agit du compte rendu officiel du jeu vidéo sur Twitter, en réponse à l’annonce officielle de la Xbox Series X, celle chargée de confirmer la nouvelle avec un bref message. « Et des nouvelles encore plus importantes … Gears Tactics arrive sur les consoles 10 novembre«Cela inclut la version déjà annoncée de la Xbox One, plus une nouvelle génération.

Comme son nom l’indique, Gears Tactics est un jeu vidéo de stratégie tactique qui oppose le COG au Locust le jour de l’urgence, l’un des points clés de l’histoire du sanglant univers de Gears of War. Si vous êtes curieux de tout ce que ce jeu de style XCOM a à offrir, dans notre revue de Gears Tactics pour PC, nous avons commenté que bien que le jeu de Dommages causés par les éclaboussures « Il peut être répétitif et sans inspiration » dans ses missions, « mais il évite tout obstacle avec une très bonne exécution jouable qui rend le changement brutal de genre possible sans complications ».

Jusqu’à présent, la seule chose que nous savions, c’est que Gears Tactics arriverait sur Xbox à l’automne 2020, sans plus de détails sur sa première. Il y a des mois, il a été confirmé que Gears Tactics serait optimisé sur Xbox Series X avec des graphiques 4K et 60 ips.

En savoir plus: Gears Tactics et Xbox Series X.

