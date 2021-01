Les franchises les plus populaires ont généralement le merchandising le plus varié, généralement sous la forme de figurines et d’animaux en peluche pour décorer votre coin préféré, mais aussi sous forme d’objets utilisables dans la vie quotidienne, tels que des cruches, des pyjamas, des pantoufles et un long etc. En ce sens, la saga Pokémon est l’une des plus prolifiques, non seulement parce qu’elle possède l’un des plus nombreux personnages connus pour être les protagonistes de cette marchandise, car en elle-même, l’imagination des entreprises japonaises est presque illimitée. quant aux choses possibles à offrir. C’est ainsi que nous le voyons avec la société de jouets bien connue et de longue date Bandai (comme c’est cool – selon l’ancien slogan de ses publicités), qui prévoit de lancer un nouveau rival à la couverture apparemment pérenne en juin prochain: le coussin de couverture, et rien. moins qu’un thème Gengar, le fameux pokémon de type fantôme de la première génération, qui nous permettra de nous allonger confortablement sur le sol et d’avoir la tête au chaud sur le dessus. Comment est-ce possible? Eh bien, avec un coussin en forme de pokémon souriant creux à l’intérieur, comme les igloos chauds des chats, où l’on peut mettre notre tête fatiguée et avec une langue velue déroulable sur laquelle s’allonger, compte tenu de sa longueur.

Les mesures exactes de cet objet curieux sont de 48 cm de haut, 55 cm de large et 53 cm de profondeur pour le corps principal de Gengar et 170 cm de long pour la langue, ce qui laisserait les pieds hors des personnes plus grandes. , mais même ainsi, il semble le plus confortable de s’allonger pour se reposer un moment; oui, avec une couverture dessus, car avec le relent que vous savez, les temps de recharge sont pris. Ce coussin de couverture a encore quelques mois pour être lancé, mais oui, le site Web japonais est expédié dans le monde entier, bien que le prix soit d’environ 250 $, ce n’est donc pas vraiment bon marché.

