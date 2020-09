Par Rodolfo León

La saga de Alicization dans Sword Art Online a finalement conclu l’arc de Guerre des enfers, et il l’a fait avec rien de plus et rien de moins que Goku Genkidama, ou au moins une version similaire. Kirito s’est réveillé dans le monde souterrain avec tous les pouvoirs qu’il avait obtenus lors de son séjour dans le monde virtuel, mais aussi avec certains autres assez dévastateurs, parmi eux, une nouvelle version de Relâchez le souvenir.

Relâchez le souvenir Art de l’épée en ligne pic.twitter.com/VNyH1TyzWL – L (@ derp34041934) 30 août 2020

La dernière fois que nous avons vu Kirito utiliser la technique de Contrôle parfait des armes c’était pendant la première moitié de la saga Alicisation, quand son épée émit un énorme nuage noir plein d’énergie. Cependant, cette fois, tout a changé grâce à ses nouveaux pouvoirs. Maintenant, son épée émet une lumière gigantesque vers le ciel, pour couvrir plus tard tout autour de lui dans l’obscurité totale.

Tout dans le Monde souterrain ils ont réalisé que Kirito il était responsable de cela et ils ont commencé à prier pour sa victoire. Chacune de ses prières forma une étoile dans le ciel, et tout à coup elles commencèrent toutes à se rassembler sur l’épée de Kirito. Le héros absorbe cette énergie et, semblable à un Super Saiyan, libérer le Flux Starburst le plus fort que nous ayons jamais vu dans l’anime.

