Genshin Impact a fait ses débuts il y a à peine 1 mois et cette période a été suffisante pour obtenir un impact auquel beaucoup ne s’attendaient pas sur le marché mondial. Le jeu a fait ses débuts sur PlayStation 4 et PC, mais il l’a également fait sur les téléphones mobiles et nous savons aujourd’hui que grâce aux revenus générés au cours de son premier mois, il est devenu l’un des jeux mobiles les plus réussis avec ses débuts.

La société d’analyse Sensor Tower a partagé son dernier rapport mensuel sur les revenus des titres mobiles et ce qui est très frappant, c’est que Genshin Impact a amassé un total de 245 millions de dollars en ajoutant des revenus sur l’App Store et Google Play. Fait intéressant, les utilisateurs de l’App Store sont les plus dépensiers dans le jeu au niveau mondial (144 millions de dollars), tandis que les utilisateurs d’Android ont contribué un peu plus de 101 millions de dollars.

Sur le total des gains, les joueurs en Chine ont généré plus de 82 millions de dollars (33,5%), tandis que le reste du monde a généré les 163 millions de dollars restants (66,5%). Le Japon a été la région qui a généré le plus de revenus en dehors de la Chine, avec 59 millions de dollars et les États-Unis au troisième rang mondial, avec près de 45 millions de dollars.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Genshin Impact a déjà récupéré les frais de développement.

Genshin Impact a eu l’un des lancements les plus puissants sur mobile

Sans surprise, Genshin Impact a été le titre le plus rentable à la fois sur l’App Store et sur Google Play en octobre, battant des jeux extrêmement populaires comme Honor of Kings (216 millions de dollars), PLAYER UNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (195 millions de dollars), Pokémon GO (122 millions de dollars) et Monster Strike (107 millions de dollars).

Ce qui précède est remarquable, étant donné que l’IP est complètement nouveau, mais ce qui est encore plus intéressant, c’est que Genshin Impact a eu l’un des lancements les plus puissants sur mobile.

Pour mettre les choses en perspective, Fire Emblem Heroes a réussi à générer 70 millions de dollars au cours de son premier mois, tandis que Fortnite a amassé 25 millions de dollars sur l’App Store uniquement. Cependant, Gensin Impact n’a pas réussi à surpasser Pokémon GO, car lors de son mois de lancement, il a atteint un montant énorme de 283 millions de dollars, un phénomène.

Au cours de sa première semaine sur le marché, Genshin Impact a amassé environ 60 millions de dollars et les semaines suivantes, il a levé un montant similaire. Cela montre à quel point les jeux développés en Chine peuvent être bien reçus en Occident. Nous vous laissons avec le graphique partagé par Sensor Tower.

Les revenus du premier mois de Genshin Impact ont été formidables

Que pensez-vous du succès de miHoYo avec Genshin Impact? Vous attendiez-vous à ce que le titre soit bien accueilli, lui avez-vous déjà donné une chance? Dites le nous dans les commentaires.

Beaucoup de contenu est en route vers Genshin Impact

Compte tenu de l’incroyable base de joueurs de Genshin Impact, il est normal de penser que mihoYo sera engagé dans le jeu dans les années à venir et les joueurs n’auront pas à attendre longtemps pour pouvoir essayer les nouveautés qui viendront au titre, car la première mise à jour arrivera en novembre. important, cela ajoutera beaucoup de contenu.

De plus, les joueurs peuvent désormais essayer un nouveau chapitre d’histoire, mais ils doivent avoir un rang d’aventure très élevé.

Genshin Impact est disponible sur PlayStation 4, PC et mobile. Une version pour Nintendo Switch et PlayStation 5 a déjà été confirmée, mais malheureusement, il n’est pas prévu de l’introduire sur les consoles Xbox. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier. Sur cette page, vous pouvez lire une interview que LEVEL UP a faite avec miHoYo.

