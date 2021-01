Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Genshin Impact réserve plusieurs surprises cette année. Votre communauté profitera de divers événements thématiques, dont le premier sera une célébration spéciale du Nouvel An. Cela se produira avec l’arrivée de la mise à jour 1.3.

Les premiers détails de la mise à jour ont été révélés via un post sur le blog PlayStation. Certaines des récompenses qui viendront au jeu ont été confirmées, ainsi que la date exacte pour commencer une nouvelle aventure à Liyue.

La mise à jour 1.3 de Genshin Impact arrivera avec ce contenu

Les joueurs pourront célébrer la nouvelle année à Liyue et le rite de la lanterne le 3 février, jour de la sortie de la nouvelle mise à jour. La ville se préparera pour la fête, donc peu à peu il y aura des changements dans ses différents domaines.

Tous les participants seront récompensés par plus de 1600 primogems, un personnage Liyue 4 étoiles et un prix non divulgué pour avoir aidé le guerrier à se préparer pour la fête. Le Nouvel An aura de petites célébrations et tout se terminera par une cérémonie qui s’annonce spectaculaire.

Le rite de la lanterne sera divisé en 3 étapes, où les joueurs pourront gagner des récompenses en aidant les citoyens de Liyue. Au fil du temps, plus de missions peuvent être débloquées et une histoire supplémentaire sur la ville peut être apprise.

«Aucun festival n’est complet sans jeux, nourriture et récompenses, alors assurez-vous de parler aux vendeurs de rue et de voir ce qu’ils ont en magasin! Pendant le gala, les rues lumineuses de Liyue sont remplies de jeux, de collations et d’activités exclusives du festival », ont déclaré les développeurs. Voici une bande-annonce de la mise à jour:

Célébrez la nouvelle année avec la mise à jour Version 1.3 de Genshin Impact et participez aux plus grandes festivités annuelles du Lantern Rite de Liyue: https://t.co/N1o2emiLhI 🏮 pic.twitter.com/4BWtqwh6JT – PlayStation (@PlayStation) 22 janvier 2021

Pendant le festival, les joueurs auront accès à Theatre Mechanicus, un mini-jeu de stratégie avec des éléments de tower defense. Terminer un jeu recevra des talismans à utiliser sur le marché de Xiao pour des prix juteux.

Des cibles spécifiques seront également activées pour photographier et recevoir des trésors. En même temps, il y aura des expéditions de recherche pour mettre fin aux dangereux Geovishaps. Enfin, connectez-vous simplement pour obtenir gratuitement jusqu’à 10 Destins entrelacés pendant l’événement.

Genshin Impact est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, PC et appareils mobiles.