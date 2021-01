miHoYo a annoncé Xiao, le nouveau personnage qui arrivera avec le patch 1.3 le 3 février.

Les amoureux RPG ils ont eu une agréable surprise en 2020 avec le nouveau jeu vidéo qui myHoYo, Studio chinois, lancé sur le marché. Impact Genshin, libre de jouer disponible en les appareils mobiles, PS4, PS5 et PC, a été un grand succès pour l’entreprise, qui continue de mettre à jour périodiquement le titre. Le prochain grand patch, qui introduira le version 1.3, la 3 février.

Maintenant, miHoYo a partagé une nouvelle vidéo dans laquelle nous pouvons voir plus de “Tout ce qui brille“(Tout ce qui brille), mise à jour 1.3. On y voit le premier personnage jouable qui arrivera avec le patch, Xiao. Ce nouvel ajout domine l’élément Anémo (vent). Avec une attaque spéciale, Xiao perdra la vie, mais ses attaques se transformeront en élémentaires et feront beaucoup plus de dégâts.

Nouveaux événements à Genshin Impact

Comme d’habitude, le nouveau contenu apportera avec lui nouveaux événements. miHoYo a annoncé le Rite de la lanterne (En espagnol, ce sera similaire à Ritual de la Lanterns), un événement auquel on peut accéder après avoir terminé la mission de Xiao. Les nouveaux événements mineurs de 1.3 donneront accès à différentes récompenses pour les joueurs, y compris des objets et des objets pour faire des rouleaux dans la section gacha.

Xiao, le nouveau personnage jouable de 1.3, maîtrise l’élément AnemoIl y aura également un nouvel événement qui comprendra un mini jeu comme un jeu de Tour de défense, qui peut être joué en multijoueur. En outre, un autre des événements mineurs se concentrera sur prendre des photos pour le jeu à certains éléments, pour essayer de compléter une série de missions qui apparaîtront après nous avoir donné une caméra un PNJ. Nous pouvons jeter 10 photos par jour.

De plus, comme commenté, iOS recevra enfin prise en charge du contrôleur (pas de news Android) et ce sont ceux qui seront entièrement compatibles: manette Xbox, manette Xbox Elite Series 2 et PS4. Vous pouvez maintenant vous préparer à la nouvelle portion de contenu qui arrivera très vite. Nous avons également appris récemment que miHoYo allait apporter des ajustements à l’utilisation de la résine à partir de la version 1.3.

En savoir plus sur: Genshin Impact, Mihoyo, Android, Ios, PS4, PS5 et PC.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');