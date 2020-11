miHoYo a poursuivi les joueurs qui ont divulgué le contenu de la version bêta fermée 1.2.

Une des des surprises de l’année dans le monde du jeu vidéo est Genshin Impact. Le RPG gratuit de myHoYo concentre des millions de joueurs à travers le monde et le studio devient beaucoup de revenus grâce au titre. Récemment, le développeur chinois a intégré la version 1.1 dans le jeu, qui a introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Mais, comme on le savait déjà, l’étude continue de travailler sur plus de contenu.

miHoYo a déjà engagé des poursuites judiciaires contre les joueurs qui ont divulgué du contenu.Comme vous vous en doutez, le jeu a un système de bêta, dans lequel certains testeurs testent les modules complémentaires qui viendront dans le jeu, pour vérifier que tout fonctionne correctement. Eh bien, apparemment certains joueurs ont fui le contenu qui arrivera avec le version 1.2 et myHoYo n’a pas fait un peu de grâce, depuis qu’il a annoncé que a poursuivi aux auteurs de la fuite.

Dans un communiqué publié sur Facebook, l’étude chinoise a rendu compte de la situation: «Pour notre déception, nous avons récemment détecté que certains des joueurs invités à participer à la version d’essai de la 1.2 contenu partagé et montré […], même s’ils ont signé le accord de confidentialité. Pour cette raison, miHoYo a déjà mesures légales contre les joueurs en question. “

L’étude a déclaré que comprend que les joueurs veulent savoir plus sur ce qui sera ajouté au jeu dans le futur, mais vous avez considéré que ces actions nuire au développement: “Auparavant, nous avions de graves problèmes […] d’informations incorrectes qui, non seulement ils ont perturbé notre plan développement et diffusion de la nouvelle version, mais a également amené de nombreux voyageurs à prendre mauvaises impressions, confusions et déceptions ».

Le non-respect de la confidentialité entraîne des dommages irréparables miHoYo“La violation de la confidentialité signifie non seulement que tous notre effort est perdu, sinon qu’en plus gâcher la surprise de nos voyageurs entrant en contact avec les nouveaux personnages pour la première fois “, a expliqué miHoYo, qui a insisté sur le fait que” ce comportement est un Dommage irréparable“. L’étude a indiqué que pour les versions futures, ils exécuteront aperçus exclusifs afin que les fans soient plus conscients du développement.

La déclaration se termine par un curieuse revendication: miHoYo a demandé aux joueurs de condamner ces types d’actions et ne les soutiennent pas. Genshin Impact est disponible pour PS4, PS5, PC et mobiles, et arrivera sur Nintendo Switch à une date spécifique inconnue. Si vous êtes curieux, nous vous recommandons de l’essayer, car il est gratuit, mais vous pouvez également vous rappeler notre analyse.

