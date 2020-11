Watch Dogs Legion enregistre les meilleures ventes numériques de l’histoire de la saga, en seulement trois jours.

Genshin Impact a été le jeu le plus réussi d’octobre en termes de ventes et revenus numériques, devant deux vrais géants comme NBA 2K21 et FIFA 21. Cela se reflète dans le dernier rapport SuperData, faisant référence au marché numérique des jeux vidéo dans le monde depuis le mois dernier. Le plus curieux de tous est que le jeu de myHoYo ne dirige pas les catégories de revenus individuelles sur PC, mobile ou console, mais la somme totale de vos plateformes classe Genshin Impact comme le leader du mois.

Genshin Impact mène le chiffre d’affaires numérique d’octobre de la somme de ses plateformesSelon le rapport, Genshin Impact a été le jeu qui plus de revenus générés à partir d’octobre dans le domaine numérique. Un titre gratuit pour PS4, PC, iOS et Android dont la monétisation provient des micropaiements, avec mécanique gacha pour obtenir des armes et des personnages. En cela, la société d’analyse Sensor Tower a récemment classé le jeu comme le titre mobile ayant généré le plus de revenus en octobre, tandis que SuperData le classe. en second lieu pour cette catégorie spécifique, derrière Pokémon GO.

Sur consolesSans dépasser le décompte mondial de Genshin Impact, les leaders sont deux titres qui ne surprendront sûrement personne. NBA 2K21 C’est le jeu qui a généré le plus de revenus en octobre sur consoles, entre ventes digitales et micropaiements, suivi de FIFA 21. Ici, ils soulignent que le dernier opus de la saga FIFA enregistre plus de 1,5 million de jeux numériques vendu dès son premier mois, un chiffre supérieur à celui de FIFA 20 (1,2 million). Et, comme nous vous l’avons déjà dit, FIFA 21 est le jeu le plus vendu du mois en Espagne. Bien que ces données soient pâles par rapport à celles d’un certain jeu Ubisoft.

Watch Dogs: Legion, l’aventure du monde ouvert d’Ubisoft, a battu les records de la saga pendant un mois après sa sortie, malgré sa publication le 29 octobre. Avec seulement trois jours de ventes, Legion a enregistré près de 1,9 million d’exemplaires numériques vendus, soit une augmentation incroyable de 340% par rapport à Watch Dogs 2 et ses 431 000 ventes numériques en novembre 2016. Comme pour le reste des versions en vedette, Star Wars: Squadrons enregistre 1,1 million de jeux numériques vendus, au-dessus de la première de Battlefront 2 (1.0M), et derrière Jedi: Fallen Order (2.9M).

Enfin, Crash Bandicoot 4, le nouvel opus de Crash d’Activision, situe les ventes numériques de son premier mois autour du 402 000 unités, selon le rapport. Un chiffre inférieur à ceux des remakes de la saga publiés les années précédentes, tous deux supérieurs à 500 000 exemplaires. Même comme ça, votre revenu a été plus élevé, lors de la mise en vente au prix fort. Pour plus d’informations sur les titres présentés dans le rapport, consultez la revue Watch Dogs Legion ici, ainsi que la revue Genshin Impact.

