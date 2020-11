MiHoYo free to play continue d’ajouter du contenu régulièrement.

Cela va sans dire, mais l’un des grands lancements ces derniers mois pour le succès obtenu a été mené par l’étude chinoise myHoYo. La sortie de RPG gratuit à jouer Genshin Impact a été un triomphe absolu pour le développeur asiatique, qui suit régulièrement introduction de nouveau contenu au titre. Maintenant, miHoYo a annoncé l’arrivée d’un Nouveau personnage.

Xinyan arrivera bientôt dans le jeu, à une date précise sans annonce. Ce nouveau personnage est un expert dans la gestion des élément pyro et, en plus, il a parmi ses grandes passions jouer de la guitare électrique et le rock ‘n’ roll. En fait, dans la bande-annonce que miHoYo a partagée (et qui accompagne cette nouvelle), on peut voir une attaque de Xinyan dans laquelle il sort sa guitare et ennemis de la canne à sucre.

La Compte Twitter japonais de Genshin Impact a également partagé un gif dans laquelle nous pouvons voir, quoique de qualité quelque peu médiocre, cette attaque spéciale de Xinyan dans laquelle jouer les cordes de sa guitare et brûler les ennemis. On ne sait pas, comme on dit, quand il arrivera, mais il est fort probable qu’il entrera dans la rotation des récompenses gacha bientôt.

En principe, ce nouveau personnage arrivera également à côté de Zhongli. Comme nous l’avons dit, le jeu est un succès et, en fait, en octobre, c’était le jeu avec le revenu numérique le plus élevé. Si vous n’avez pas encore goûté à la création de miHoYo, mais que vous êtes curieux, nous vous l’avons récemment dit en Jeux 3D huit choses que vous devez savoir avant de vous lancer dans cette aventure.

