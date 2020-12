Depuis sa création, le succès de Genshin Impact a marqué un avant et un après. De nombreux joueurs ont la possibilité de profiter d’un monde grand ouvert dans un jeu gratuit spectaculaire qui garantit aux joueurs la meilleure expérience possible. D’autant plus quand avec leurs mises à jour constantes, ils nous ajoutent de nouveaux héros à gérer et qui représentent un avant et après dans le gameplay.

Si la société nous a récemment présenté un nouveau héros désormais disponible, le moment est venu d’anticiper l’arrivée d’un autre héros courageux. Albedo est un alchimiste renommé. Il vient de la ville de Mondstad et sans aucun doute il a une grande capacité, donc il sera un puissant ennemi pour tous ceux qui croisent son chemin.

Genshin Impact | mon trou

Affilié aux Chevaliers de Favonius, ils le décrivent comme un génie et il est vraiment doué pour pouvoir exécuter toutes sortes de tours avec l’alchimie et même avec la peinture. Bien sûr, il se démarque encore plus avec l’utilisation de l’épée, il deviendra donc un guerrier vraiment utile face à des ennemis et l’un des favoris de nombreux joueurs.

Genshin Impact est disponible sur PC, PlayStation 4, iOS et Android. Sa première est attendue sur Nintendo Switch, bien que pour l’instant nous devrons profiter des plateformes susmentionnées puisque les développeurs ont leur grande ambition fixée sur PlayStation 5. Bien sûr, nous avons devant nous un vaste monde plein de possibilités pour chaque joueur qui est animé. pour tenter votre chance.