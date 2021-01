Depuis sa création, Genshin Impact est devenu l’un des jeux les plus réussis. Son cadre, son gameplay et même ses personnages ont réussi à captiver l’attention des joueurs, assurant non seulement qu’il reste dans le top des jeux les plus téléchargés, mais que sa communauté s’agrandit de plus en plus. Il n’est donc pas surprenant que le studio continue de travailler dur pour apporter des nouvelles intéressantes.

A cette occasion, la nouvelle présentation du jeu vient sous le nom de Ganyu, un personnage déjà disponible dans le jeu, mais qui n’a pas hésité à partager avec les fans toutes ses compétences et son gameplay. En fait, elle se distingue pour être l’un des personnages dont l’agilité et les pas légers peuvent faire d’elle une véritable guerrière à craindre.

Ce personnage a quelques secrets sur le port de Liyue, c’est pourquoi il est présenté comme l’un des personnages les plus mystérieux à ce jour. Bien sûr, son histoire peut être jouée à partir du 12 janvier à 18h00 (heure du serveur), moment auquel les joueurs auront l’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce curieux personnage dont la proposition exigera que les joueurs ont le rang aventure 40.

Genshin Impact est disponible sur PC, PlayStation 4, iOS et Android. C’est l’un des titres les plus intéressants qui ont été présentés ces dernières années car il offre aux joueurs la possibilité de profiter de la proposition totalement gratuitement, sans avoir à payer d’avance. C’est donc une proposition idéale pour ceux qui recherchent un monde ouvert chargé de rôles.