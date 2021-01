Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Genshin Impact a dit au revoir à 2020 avec beaucoup de contenu qui a finalement donné aux joueurs plus d’endroits à explorer et a également commencé la nouvelle année avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. L’un des principaux est l’arrivée d’un nouveau personnage, Ganyu et si vous ne la connaissez toujours pas, préparez-vous, car miHoYo a partagé de nombreuses vidéos afin que ses compétences et son histoire vous convainquent d’essayer de la faire entrer dans sa période de recrutement limitée et de la mettre en pratiquez-vous dans les événements qui précèdent le match.

Le personnage le plus récent que le développeur miHoYo a lancé est Ganyu, un personnage 5 étoiles de la constellation Sinae Unicornis avec vision Cryo et spécialisé dans le tir à l’arc que vous pouvez déjà obtenir dans l’événement Limited Drifting Gachapon, qui sera disponible jusqu’à la prochaine fois. 2 février. Nous vous rappelons qu’il sera difficile de l’obtenir, puisqu’il s’agit d’un personnage 5 étoiles, nous vous recommandons donc de planifier vos Protogems et vos souhaits de dépenses.

L’observateur de la pleine lune, Ganyu, réside dans le pavillon Yuehai dans la nation de Liyue et est le secrétaire du Liyue Qixing (les sept étoiles de Liyue) et dans ses veines coule le sang de l’homme et de l’Adeptus, elle a donc des caractéristiques qui on les retrouve dans les deux races. Ganyu est chargé de faire les calculs de la prise de chaque décision, de la rédaction des décrets et des règlements qui sont proclamés à Liyue.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Genshin Impact a été l’un des jeux qui a donné le plus de discussions sur Twitter en 2020.

Ganyu est habile en tant que personnage d’attaque à distance et très utile en tant que membre de l’équipe.

Pour la présenter en détail, miHoYo a partagé sa vidéo teaser, sa vidéo d’histoire mélangée à un gameplay, et une troisième bande-annonce axée sur une démonstration des compétences de Ganyu au combat. Comme vous pouvez le voir dans les bandes-annonces ci-dessous, cette fille sait non seulement fabriquer des arcs, mais est également habile à les utiliser et montre qu’elle est très utile en tant que personnage d’attaque à distance, car elle peut garder ses adversaires à distance avec ses flèches en conjonction avec l’élément cryo, qui transforme les combats en d’authentiques champs gelés qui peuvent piéger et faire beaucoup de dégâts aux monstres.

Si vous souhaitez tester ses compétences par vous-même, sachez qu’un événement de test est maintenant disponible pour que vous puissiez expérimenter ses compétences de base dans des environnements établis, tout comme Xingchiu.

La quête légendaire de Ganyu est également disponible dès maintenant. Comme cela s’est produit avec les missions d’autres personnages similaires, pour accéder à ce contenu, vous devrez remplir certaines conditions, telles que d’avoir terminé l’histoire principale jusqu’au chapitre I, Acte III (Une nouvelle étoile montante), avoir le rang d’aventure 40. ou plus et complétez 8 missions quotidiennes (4 par jour maximum) afin d’obtenir 1 clé d’histoire, avec laquelle vous pouvez débloquer le chapitre Sinae Unicornis. Si vous ne remplissez pas les conditions requises, ne vous inquiétez pas, vous pouvez obtenir ce chapitre et le compléter plus tard.

Beaucoup de contenu arrive à Genshin Impact

De plus, sachez que du 16 janvier au dernier jour de ce mois, l’événement Hypostasic Symphony sera disponible, dans lequel vous pourrez obtenir une carte de conception exclusive pour l’événement et d’autres récompenses, telles que Protogemas lorsque vous le terminez pour la première fois. .

À partir du 16 janvier, l’événement de connexion accumulée Seize the day sera également actif, avec lequel, comme lors des occasions précédentes, vous pourrez obtenir de nombreuses récompenses, parmi lesquelles des centaines de Protogems se distinguent comme le prix maximum pour la connexion 7 jours avant février prochain.

Que pensez-vous de tout ce qui est disponible sur Genshin Impact et de ce qui est à venir? Dites le nous dans les commentaires.

Genshin Impact a récemment terminé 3 mois sur le marché et pour célébrer miHoYo et le personnage Paimon ont partagé des chiffres intéressants sur le jeu, tels que le nombre d’adversaires que les joueurs ont vaincus et les ajustements à venir.

Vous pouvez jouer à Genshin Impact sur PlayStation 4, PlayStation 5, PC et mobile. Si vous souhaitez en savoir plus sur lui, nous vous invitons à consulter son dossier.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source 1, 2