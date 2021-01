C’est un matériau très précieux qui clôt une bonne partie des activités de la populaire gacha.

Depuis le lancement de Genshin Impact, les joueurs savent clairement que l’un des principaux matériaux à gérer est le résine d’origine: un objet fortement lié à la progression qui ouvre les portes de nombreuses activités. Maintenir un nombre élevé de résine a été quelque peu difficile jusqu’à présent, et aussi un problème très critiqué par la communauté. Heureusement, Mihoyo rendra les choses plus faciles pour nous mise à jour 1.3.

Comme on peut le lire dans un article publié sur le blog officiel du jeu, «les événements qui ne nécessitent pas de germes ou de domaines ne consommeront pas de résine d’origine». De même, ils garantissent qu’il n’y aura pas de consommation de résine dans le événements à grande échelle prévu pour les futures versions du jeu, ce qui nous permettra en gros de sauvegarder cette ressource à d’autres fins et d’obtenir des récompenses des défis de toute façon.

Les futurs grands événements ne consommeront pas non plus de résine Un autre changement lié au thème qui sera inclus dans ce patch concerne l’acquisition de résine d’origine: son énergie se recharge avec le temps, oui, mais vous pouvez obtenir de la résine fragile dans le Pass de combat par Sojourner (et Hymne Gnostique, bien sûr). Tous les dix niveaux, pour être précis, à partir du niveau 5.

Plus de changements dans la mise à jour 1.3 de Genshin Impact

Outre la nouvelle gestion de la résine, les joueurs de Genshin Impact trouveront à partir de février une poignée de grandes nouveautés et fonctionnalités telles que le conversion de matière (qui n’a pas encore été formellement décomposé par le développeur) ou le prise en charge des contrôles sur les appareils iOS, y compris ceux de PlayStation et Xbox. D’un autre côté, rappelons-nous, le dernier waifu à arriver dans le jeu est Ganyu et il est disponible depuis quelques jours.

