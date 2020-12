Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques jours, la dernière édition de la cérémonie annuelle des Game Awards a eu lieu. Cet événement célèbre ce qui a été pour les critiques et les fans le meilleur de l’année en matière de jeux vidéo. Cependant, comme les années précédentes, la cérémonie ne s’est pas déroulée sans controverse, notamment en raison de la victoire écrasante de The Last of Us: Part II, c’est pourquoi beaucoup pensent que, une fois de plus, les récompenses ont été trichées. Cependant, Keighley en a profité pour en parler et dissiper les doutes.

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, aux Game Awards 2020 The Last of Us: Part II était le titre qui a massivement pris la nuit, car c’était presque une douzaine de statuettes que Naughty Dog a gagnées grâce au jeu, ce qui contrastait avec des accusations de craquement du studio sont passées afin de terminer le développement, ce qui a incité certains à appeler l’événement une «célébration de la crise».

Dans le cas où vous l’avez manqué: The Last of Us: Part II a également remporté le prix du jeu de l’année sur le blog PlayStation.

Les débats sont sains, mais il y a des commentaires qui ne sont pas fondés

Pour cette raison, encore une fois beaucoup de gens pensent que les récompenses ont été arrangées et profitant du fait que le sujet est récent, Game Informer a interrogé dans une interview Geoff Keighley, le présentateur et organisateur de l’événement, sur son opinion sur cette polémique.

Avant le reste, Keighley a mentionné que le débat qui est généré autour de cela est quelque chose de sain, mais il fait référence que ce n’est pas la première fois qu’une controverse liée aux nominés ou aux gagnants surgit et que, bien que les joueurs puissent avoir leur propre opinion, quelque chose de différent est qu’il a des fondations.

«Je vois tous les discours sur« Les Game Awards sont truqués »et tous ces commentaires en ligne. Et bien sûr, les gens peuvent le dire – ils peuvent dire ce qu’ils veulent – mais il n’y a aucune preuve à l’appui », a déclaré Keighley.

Trouver: Le patron de la Xbox a félicité Naughty Dog pour le succès de The Last of Us: Part II aux Game Awards 2020.

Le présentateur a répété qu’il ne choisissait pas les gagnants

Précisément, l’année dernière, le présentateur a clarifié le fonctionnement du choix des nominés et des gagnants de l’émission, de nombreux fans affirmant qu’il y avait du favoritisme envers Death Stranding. Encore une fois, Keighley a rappelé que ce sont les médias, les fans et les experts de l’industrie qui décident collectivement des nominés et des gagnants et c’est quelque chose dans lequel il n’a pas son mot à dire.

«C’est ce qui s’est passé l’année dernière avec Death Stranding, non? Que je manipulais des choses pour Kojima et lui donnais [a Death Stranding] toutes ces nominations. Et je dois être très clair sur le fait que je suis si proche de l’industrie parce que je travaille sur des premières mondiales. Je travaille sur les avenants, et j’essaie juste de rester complètement à l’écart », a déclaré Keighley.

Sur ce point, Keighley estime que parfois, surtout s’il y a une légère raison de diviser l’opinion des fans. Dans The Last of Us: Part II, il y avait précisément de nombreux détails qui ont provoqué la division des opinions des fans. En ce sens, Keighley considère que cette année serait plus controversée, puisque le vainqueur n’allait pas être choisi à l’unanimité, à l’instar de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ainsi, Keighley voit désespérément les commentaires sur la manipulation des récompenses. L’année dernière, c’était avec Death Stranding, que s’il y avait une possibilité qu’elle gagne, les gens disaient que la cérémonie était truquée, mais après avoir vu qu’elle ne gagnait pas le prix maximum, les gens ont dit: «Eh bien, je pense qu’au final ce n’était pas tout corrompu [la ceremonia]»Selon Keighley. La différence est que cette année, il a remporté le match controversé.

Tous les jeux peuvent gagner le prix le plus élevé

Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de gens qui soutiennent The Last of Us: Part II. Pour cette raison, Keighley a rappelé qu’un vote avait été complètement décidé par les fans, notant que, sur 30 matchs, The Last of Us: Part II avait réussi à terminer deuxième, seulement dépassé par Ghost of Tsushima.

«C’est parfois difficile de voir des gens qui supposent naturellement qu’il y a une certaine manipulation ou que Neil Druckmann m’a payé. C’est tellement absurde, mais les gens peuvent avoir cette opinion s’ils le veulent. Il n’y a aucune base de vérité à ce sujet, bien sûr, mais, vous savez, les gens sont passionnés par les jeux et cette industrie, et je pense que c’est formidable d’exprimer votre opinion à ce sujet. Et c’est normal d’être en désaccord avec celui qui remporte la catégorie. C’est bien. Et ce n’est pas objectif. C’est comme: “C’est l’opinion des gens qui ont voté que c’est ce qu’ils pensent être le jeu de l’année.” Je sais que notre émission est si grande et si importante maintenant que les gens se soucient vraiment des gagnants. J’aimerais donc avoir cette passion mieux que l’apathie autour de l’événement et ne pas me soucier des gagnants. C’est donc un débat sain, et bien sûr, nous en voyons beaucoup », a déclaré le présentateur.

En ce qui concerne la controverse critique, Keighley a souligné qu’il pourrait être difficile de décider quel jeu se qualifierait pour le vote, car de nombreux paramètres devraient être pris en compte. Pour cette raison, tous les jeux qui ont fait leurs débuts dans une certaine période sont éligibles pour concourir pour les prix et la sélection dépend des joueurs, des médias et des membres de l’industrie.

Par exemple, Keighley a mentionné qu’il était très déçu quand il a vu que Half-Life: Alyx était absent des titres en lice pour le prix du jeu de l’année. «Je dois toujours me séparer des nominés et des gagnants parce que je n’ai pas de voix. Ainsi, quand nous voyons les résultats, ils sont ce qu’ils sont », a conclu Keighley.

Que pensez-vous des déclarations de Keighley? Faites-vous partie de ceux qui pensent qu’il y a eu de la triche aux récompenses? Dites le nous dans les commentaires.

Qu’on le veuille ou non les détracteurs ou les fans de The Last of Us: Part II, le titre a remporté un nombre immense de récompenses, parmi lesquelles, bien sûr, le prix du jeu de l’année se démarque, dans l’une des plus grandes victoires forte dans l’histoire de l’événement. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées aux Game Awards 2020 en visitant cette page.

