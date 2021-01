En attendant la deuxième saison de The Witcher sur Netflix, cette curiosité arrive avec les véhicules Tesla.

Depuis la première saison de la série The Wicher, l’un des souvenirs les plus durables a été la chanson “Lancez une pièce à votre sorceleur” que le barde a chanté Geralt de Rivia dans l’un des épisodes, et qui est devenue la mélodie la plus emblématique de la production Netflix. Maintenant, à défaut de savoir quand la deuxième saison sortira, nous vous apportons un fait curieux lié à ce sujet.

Y aura-t-il une chanson similaire dans la deuxième saison de The Witcher?Certains véhicules tesla ils ont une fonction appelée Bloombox, avec lequel vous pouvez écouter de la musique via des haut-parleurs externes. Comme on le voit dans DualShockers, la dernière mise à jour du véhicule permet la lecture de nouvelles chansons. Parmi eux se trouve le mythique “La cucaracha” ou la chanson “Toss a Coin to Your Witcher”, pour que chacun puisse l’écouter et se souvenir de ces accords accrocheurs au cas où ils les auraient oubliés.

Sans aucun doute, une anecdote curieuse pour ceux qui ont un Tesla et ils veulent animer, ou pas, les embouteillages avec la chanson de la série The Witcher, en attendant qu’elle nous surprenne avec une nouvelle mélodie dans la deuxième saison.

Le dernier que nous connaissons de la Production Netflix basé sur l’univers de Geralt de Rivia né dans la littérature et plus tard transféré aux jeux vidéo, il disposera d’une collection de figures créée par McFarlane et de la première page de son scénario en espagnol.

En savoir plus: Netflix et The Witcher.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');