Le classique Capcom sera disponible sur Switch à partir de février au format numérique.

C’était l’une des annonces les plus surprenantes de la dernière édition de Les Game Awards, en particulier pour ceux qui ont grandi avec le jeu. Ghost ‘n Goblins Resurrection arrive très bientôt sur Nintendo Switch et nous pouvons maintenant mieux voir à quel point les années ont bien fait ce classique du secteur dans la version remaniée qui sortira en février pour l’hybride du Great N.

Le dernier épisode de Capcom TV comprend 10 minutes de gameplay de Ghost ‘n Goblins Resurrection. Plus précisément, entre les minutes 3:22 et 13:32. Vous pouvez le voir en action avec la vidéo que nous vous laissons sur ces lignes, qui calmera un peu l’envie jusqu’au retour de ce jeu vidéo classique.

C’est le retour d’un classique des jeux vidéo de plateformeComme nous l’avons vu dans la première bande-annonce du jeu, il semble que l’essence du jeu original sera complètement maintenue, et il a scènes plus colorées et mouvements plus marqués, dans une légère adaptation à l’époque. Bien sûr, on voit aussi de nombreux clins d’œil au jeu rétro et il semble que son essence, une difficulté plus qu’exigeante, continuera d’être présente.

Le jeu sortira ensuite numériquement sur Nintendo Switch 25 février. Ce sera alors quand les fans de cette proposition de plateforme classique, et ceux qui n’ont jamais joué, pourront quitter le bien de Sir Arthur en boxeurs jusqu’à ce qu’ils fassent leur travail.

