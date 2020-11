Nintendo Switch devient une excellente plateforme avec un grand nombre de jeux. Beaucoup d’entre eux sont des jeux indépendants, et l’hybride Nintendo est l’une des plates-formes préférées des développeurs indépendants. La grande majorité de ces jeux sortent pour la première fois en format numérique dans l’eShop, et à certaines occasions, ils le font plus tard au format physique. Voyez le cas de jeux populaires tels que Ori and the Blind Forest / Will of the Wisps ou Hollow Knight, qui, après leur sortie au format numérique, ont annoncé des mois plus tard leur sortie au format physique avec des incitations. A cette occasion, l’un de ces jeux qui aura sa propre cartouche est Fantôme d’un conte.

Tilo aura son jeu au format physique

Les aventures du barde de la souris Tilo, dans Ghost of a Tale, sont sorties il y a un mois sur Nintendo Switch après avoir été publiées sur d’autres plateformes il y a quelque temps. Aujourd’hui, on apprend que le jeu SeithCG aura une édition physique grâce au distributeur Super Rare Games. Cette édition physique sera limitée, puisqu’elles ne seront mises en vente que 5000 exemplaires, et cela coûtera 36 €.

L’édition comprendra un manuel couleur, une illustration, un autocollant exclusif et trois cartes à collectionner des personnages du jeu, choisis au hasard sur un total de cinq qui seront disponibles. Si vous souhaitez en obtenir un exemplaire, vous pouvez le réserver à partir du 26 novembre sur le site officiel de Super Rare Games.

