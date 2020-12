Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 18/12/2020 13:52

Fantôme de tsushima est devenu l’un des plus grands succès de Sony en 2020. Se positionnant comme l’une des dernières grandes exclusivités PS4, le jeu a reçu un accueil critique et compte déjà plus de cinq millions d’unités. En plus du composant solo, Ce titre a un mode en ligne, qui a reçu un nouveau contenu aujourd’hui.

Grâce à son compte Twitter officiel, PlayStation a révélé que le mode en ligne de Ghost of Tsushima a reçu quatre nouveaux costumes, chacun inspiré des titres PlayStation 4. De cette façon, Vous pouvez faire porter à Jin des vêtements basés sur Shadow of the Colossus, God of War, Horizon Zero Dawn et Bloodborne.

Cependant, Ce contenu ne sera disponible que jusqu’au 15 janvier. Tout ce que vous avez à faire est de jouer à un jeu avec chacune des différentes classes proposées par le mode en ligne, et le tour est joué. Pour le moment, on ne sait pas si dans le futur nous verrons le retour de ces tenues, ou elles seront perdues à jamais le mois prochain.

Via: PlayStation

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.