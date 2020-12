La nouvelle figurine Prime 1 Studio mesure 22 pouces de haut et sera disponible à la mi-2022.

Un des grands jeux vidéo que 2020 nous a quittés a été Ghost of Tsushima. Le titre, exclusif à PlayStation 4, et qui peut être joué encore mieux sur PS5 grâce à une mise à jour, a été un Succès et il a reçu de vives critiques de la part de la presse spécialisée et des joueurs. Maintenant, Studio Prime 1 a annoncé le lancement d’un nouvelle figure de Jin Sakai, son protagoniste.

Cette nouvelle pièce de collection fait partie de la série des figurines Masterline de la société, qui publiera également des chiffres de NieR: Automata et Dante de Devil May Cry. La figure de Jin Sakai aura deux éditions: la la norme, au prix de 1 099 $, et la de luxe, combien ça va coûter 1 199 $ Et il aura des éléments de personnalisation ainsi qu’un emblème gratuit du clan Sakai s’il est acheté directement auprès de Prime 1 Studio.

La figure est faite pour échelle 1: 4 et a des dimensions de 58,2 cm de hauteur, 55,88 cm de largeur et 43,18 cm de profondeur. Dans les deux éditions, Jin Sakai est vêtu d’une armure, manie le Katana du clan Sakai et porte le masque du fantôme. L’édition de luxe a aussi la tête sans masque. Sur la figure, on peut également voir le renard et l’oiseau quelle aide ils nous apportent dans le jeu.

Le chiffre sera envoyé à vos acheteurs entre Mars et juin 2022, mais vous pouvez déjà réserver. La réalité est que la figure a l’air incroyable et est un très belle pièce. Ghost of Tsushima a été un succès commercial total et a dépassé les cinq millions d’exemplaires distribués. De plus, aux Game Awards, le jeu était l’un des favoris des utilisateurs et a été élu GOTY 2020 par les joueurs.

