Sony poursuivra sa stratégie basée sur de grands jeux exclusifs avec l’arrivée de la PlayStation 5. En effet, il a obtenu d’excellents résultats avec PlayStation 4 et plusieurs de ses titres les plus populaires.

Ghost of Tsushima est un excellent exemple, car il a été un succès commercial malgré son arrivée dans la dernière étape du cycle de vie de la console. En seulement 3 jours, le jeu de Sucker Punch est devenu la PlayStation IP originale la plus vendue.

Le titre n’a cessé de se vendre depuis sa création, il a donc atteint un nouveau record commercial. D’autre part, Sony a révélé le nombre d’exemplaires vendus par la franchise God of War au fil des ans.

Ghost of Tsushima et God of War sont un succès commercial

Il convient de rappeler que Ghost of Tsushima a réussi à se vendre à plus de 2,4 millions d’exemplaires lors de ses premiers jours sur le marché. Grâce à un récent rapport du New York Times, nous savons que le jeu de Sucker Punch a déjà plus que doublé ce nombre.

Selon les informations, Ghost of Tsushima s’est déjà vendu à plus de 5 millions d’exemplaires depuis sa création. D’autre part, le média a rapporté que la série God of War a déjà dépassé les 51 millions d’exemplaires vendus dans le monde.

Cette marque est en grande partie due au succès du dernier opus de PlayStation 4, dont les ventes sont estimées à environ 20 millions d’unités. Bien que les chiffres ne proviennent pas d’une déclaration officielle de Sony, il a été confirmé que les données avaient été corroborées par la société.

Seth Schiesel, membre du New York Times et responsable du rapport, a révélé sur les réseaux sociaux que Sony était celui qui avait fourni les données de ventes mises à jour.

Oui, ils l’ont fait, et je crois que le chiffre de 5 millions de Ghost of Tsushima n’avait pas été rapporté auparavant. – Seth Schiesel (@SethSchiesel) 12 novembre 2020

Auparavant, Jim Ryan, PDG et président de Sony Interactive Entertainment, a souligné le succès commercial de Ghost of Tsushima et déclaré qu’il dépassait toutes les attentes de PlayStation. De son côté, Santa Monica travaille déjà sur le prochain opus de God of War.

Ghost of Tsushima peut être joué sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Retrouvez toutes les actualités liées au jeu sur ce lien.

