L’un des exclusifs plus importants de l’année de la PlayStation 4 a été, sans aucun doute, Ghost of Tsushima. Le succès du titre de Sucker Punch Cela l’a même amené à devenir le favori du public aux Game Awards. Le jeu vidéo a reçu un temps après son lancement le multijoueur, Mode légendes, et maintenant le studio a annoncé nouvelles récompenses pour cette section que les fans de Play Station.

Sucker Punch a introduit dans Ghost of Tsushima tenues inspirées dans certains des Les plus grands succès PlayStation. Désormais, pour une durée limitée (disponible jusqu’au 15 janvier 2021), les joueurs peuvent obtenir des costumes pour Horizon: Zero Dawn, God of War, Bloodborne et Shadow of the Colossus. Ces nouvelles tenues sont disponibles, comme nous l’avons dit, dans le mode Legends du jeu.

Pour Pour pouvoir réaliser Ces nouveaux costumes, qui ont l’air très bien et vous pouvez voir l’amour mis en eux, puisqu’ils s’intègrent parfaitement au style du jeu vidéo, il suffit d’en faire un tâche simple. Si nous accomplissons une mission, une histoire ou une vague, avec chacun des cours disponible dans ce mode, nous pouvons débloquer tout et chacun des costumes.

La vérité est que Ghost of Tsushima a mis le la touche finale à la grande ère de la PlayStation 4, étant la dernière grande exclusivité de Sony pour votre console. Pourtant, c’est l’un de ces jeux parfaits à rejouer sur PS5, car il fonctionne maintenant à 60 images par seconde. Si vous ne connaissez pas le jeu et que vous souhaitez en savoir plus, nous vous recommandons de jeter un œil à notre analyse de ce grand jeu.

