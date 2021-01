Lorsque nous parlons de Ghost Recon Breakpoint, nous parlons d’un travail bourré d’action, une proposition qui garantit que les joueurs peuvent profiter d’une occasion amusante de mettre leurs compétences à l’épreuve. Bien sûr, ne l’avez-vous pas encore essayé? C’est donc l’opportunité que vous attendiez car la société française a annoncé un week-end parfait pour les joueurs.

Du 21 janvier au 25 janvier, les joueurs peuvent profitez de l’action de Ghost Recon Breakpoint totalement gratuit. Une opportunité unique qui ne demandera aucun type de surcoût pour profiter de l’action. Et le meilleur? Que vous pouvez accéder à cette expérience sur PC et Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series X.

Oui, il y a une série d’objectifs à atteindre, et c’est que les joueurs doivent garder à l’esprit qu’ils ont besoin d’un Abonnement actif PlayStation Plus ou Xbox Live Gold pour profiter de l’expérience. Bien sûr, sachez que vous aurez accès à tout le contenu de Ghost Recon Breakpoint, y compris ses modes de jeu et, si vous choisissez d’acheter le jeu après le test, vous aurez même accès à tout le contenu.

Ne manquez pas l’occasion et profitez de la proposition de Ghost Recon Breakpoint sur PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X et PlayStation 5 à partir de maintenant. Une expérience unique dans laquelle son action et ses bonnes nouvelles vous feront profiter des bonnes propositions et de la meilleure expérience possible.