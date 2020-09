Par Stephany Nunneley,

Red Patriot, l’épisode 3 de Ghost Recon Breakpoint, sera disponible le 15 septembre.

La mise à jour du titre 3.0 arrive Point d’arrêt Ghost Recon, et introduira un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, ainsi que l’épisode Red Patriot.

Il démarre avec Trey Stone demandant à un groupe séparatiste russe et à ses agents de lancer des attaques aux États-Unis.

Les fantômes doivent mettre un terme à ses plans, et au cours de l’épisode, vous pouvez vous attendre à un scénario ramifié avec des objectifs de mission optionnels.

Une nouvelle classe appelée Pathfinder sera également incluse. Cette classe peut contrôler un drone Azrael via la capacité d’interface Armaros. Ils ont également un outil appelé Uplink Protocol, qui remplit leur jauge de compétences.

Les compétences passives comprennent l’identification tactique du cache qui met en évidence les caches; Scout Vision qui produit une vision thermique chauffée à blanc; et le métabolisme sauvage qui fait en sorte que les rations durent plus longtemps et sont plus puissantes.

Ghost War PvP obtiendra une nouvelle carte, trois nouvelles missions et l’adaptation Pathfinder, qui ajoutera trois missions jalons et deux récompenses pour avoir accompli des réalisations.

Tous les joueurs de Ghost Recon Breakpoint auront accès à deux missions Red Patriot gratuites, tandis que les détenteurs du Pass Année 1 auront accès aux 10 missions.

Terminer toutes les missions débloquera 246 récompenses de haute qualité.

