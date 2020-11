Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 03/11/2020 14h12

Cela fait plus de deux mois depuis la quatrième saison de Fortnite Chapitre 2 commencé. Contrairement aux occasions précédentes, ce grand événement nous offre une collaboration avec Marvel pas comme les autres qui a été réalisée dans la bataille royale. De cette manière, les joueurs ont eu l’opportunité d’obtenir une série de skins basés sur ces personnages des bandes dessinées, et Il a été révélé plus tôt dans la journée que Ghost Rider sera disponible à partir de demain.

Dans le cadre de cette saison, Epic Games a organisé une série de tournois spéciaux, où les meilleurs joueurs ont l’opportunité d’obtenir un skin avant tout le monde. Cette fois-ci, c’est au tour de Ghost Rider de rejoindre la bataille pour le Nexus. Ce concours débutera demain, le 4 novembre.

Pour participer au tournoi, Les joueurs doivent former une équipe avec deux autres concurrents et viser à être le dernier debout, lors d’un événement sous le nom de Marvel Knockout. Tous les joueurs doivent être au minimum de niveau 30 et doivent également avoir activé l’authentification à 2 facteurs. Voici comment Epic Games décrit la compétition:

«Marvel Knockout est une variante de Operation: Knockout, où votre équipe utilise des super pouvoirs pour devenir la meilleure équipe du tournoi. Combattez aux côtés de votre partenaire contre des ennemis dans une bagarre à élimination directe en 4 rounds! À chaque tour, votre équipe recevra un ensemble différent de pouvoirs pour combattre des adversaires avec des capacités en miroir! »

Epic a confirmé que les deux événements restants de la série suivront chaque semaine, et les prochains tournois auront lieu les 11 et 18 novembre. Ce n’est pas la seule nouvelle que Fortnite a pour nous, car Epic Games a révélé les améliorations que Fortnite aura dans la prochaine génération.

