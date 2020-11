Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les dataminers ont trouvé il y a quelques jours des informations intéressantes sur plus de contenu Marvel en route vers Fortnite. Les informations se sont avérées vraies, car Epic Games a confirmé que Ghost Rider rejoindrait bientôt les jeux Battle Royale.

Le personnage, également connu sous le nom de Phantom Avenger, arrivera dans le cadre d’une compétition, de sorte que certains chanceux pourront obtenir sa peau sans frais et avant le reste de la communauté.

Si vous souhaitez ajouter le personnage à votre collection, vous feriez mieux de vous préparer, car la Phantom Avenger Cup débutera cette semaine pour tous les joueurs. Ci-dessous, nous partageons les détails de la compétition.

Utilisez notre code créateur: LEVELUP_COM

Vous pouvez donc avoir le skin Ghost Rider dans Fortnite

La Phantom Avenger Cup débutera demain, mercredi 4 novembre. Il se jouera par équipes de 3 en mode Marvel KO et MPL (trios). Les personnes intéressées peuvent consulter l’heure de début du tournoi depuis l’onglet “Compétition” de Battle Royale.

Les conditions pour participer sont d’avoir un compte de niveau 30 et d’avoir une vérification en 2 étapes activée. Epic a noté qu’il ne sera pas possible de se faire passer pour des joueurs pendant la compétition. Les gagnants recevront le skin Ghost Rider et un sac à dos rétro.

En guise de prix supplémentaire, ils pourront débloquer le planeur Nexus, un objet qui sera également disponible dans les 2 prochaines coupes Battle Royale. D’autre part, la société a révélé que les compétitions Marvel Knock Series se poursuivraient les 11, 18 et 21 novembre.

Ce sera à la fin du mois que la coupe se jouera avec un prize pool de 1 million de dollars. Ci-dessous, je vous laisse une image pour que vous puissiez voir le skin Ghost Rider.

Nous vous rappelons que la série Idol recevra bientôt du nouveau contenu, alors qu’Epic prépare une collaboration avec le youtuber Lachlan. Certains joueurs pourront également obtenir leur skin et plus de contenu à l’avance grâce à une compétition.

Trouver: Fortnite aura toutes ces améliorations sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Il arrivera la semaine prochaine sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Retrouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.